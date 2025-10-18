Así será la tasa de basura en Castelló en 2026: consulta cuánto pagarás según tu vivienda o negocio

El Ayuntamiento de Castelló aprobó este viernes una nueva tasa de la basura para 2026 que supone un incremento del 4% con respecto al recibo de este año.

Si bien en este 2025, este impuesto ya se ha incrementado hasta en un 100%, en 2026 aumentará entre 6 y 8 euros por recibo.

De esta forma, hay que recordar que el Ayuntamiento de la capital de la Plana también ha dado luz verde a bonificaciones para los vecinos que reciclen en el ecoparque, familias monoparentales, los castellonenses que tienen domiciliados sus recibos de la tasa de la basura, inquilinos, empresas que reciclen y, para el 2027, las ayuda a los vecinos que reciclen en los contenedoes inteligentes (a través de la tarjeta ciudadana) que el consistorio comenzará a ubicar el año que viene en la vía pública.

Tarifas tasa de basura Castellón

Entre las bonificaciones previstas destacan las de los ecoparques: así, aquellos ciudadanos que vayan entre 3 a 6 veces, en días diferentes, a dejar residuos al Ecoparque podrán beneficiarse de una reducción en el recibo de basuras de 2026 de hasta el 30% hasta finales de este año. Un descuento que llegará al 50% si se hacen 7 o más de estas visitas. Los inquilinos tendrán hasta el mes de marzo para justiciar las visitas. Otras de las medidas contempladas son la cuota hiperreducida de hasta el 90% en familias monoparentales o con miembros con alguna discapacidad o en situación de dependencia. Además se aplicará una bonificación del 3% de la tasa a todos los recibos domiciliados.

Hay que recordar que por el momento el consistorio ha pasado ya el primer recibo a los contribuyentes de la tasa de la basura y el segundo será el 25 de noviembre.