El Ayuntamiento anima a la ciudadanía a reciclar para obtener el 50% de la rebaja en la tasa de basura

El concejal de Economía y Hacienda, Juan Carlos Redondo, anima a la ciudadanía a seguir reciclando para obtener las máximas bonificaciones que se pueden aplicar en la tasa de basura.

“Con las bonificaciones a la tasa de basura que el gobierno municipal ha aprobado hace apenas dos días en el Pleno municipal, a pesar del voto en contra de PSOE y Compromís, la gran mayoría de los castellonenses van a pagar en 2026 menos dinero en este recibo que incluso en 2024, el año antes del ‘basurazo de Pedro Sánchez’”, ha afirmado el concejal.

De esta manera, anima a completar el número máximo de visitas al ecoparque, tanto al fijo, como a los móviles, que son siete visitas en distintos días para obtener un 50% de rebaja en la tasa de basura y, además, sumar una reducción del 3% si dicho recibo está domiciliado.

Redondo ha señalado que “hemos adoptado todas las medidas posibles desde las competencias que tiene el Ayuntamiento de Castellón para paliar el basurazo impuesto por Pedro Sánchez y que afecta a todos los Ayuntamientos de España. Este gobierno municipal está al lado de los vecinos, el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los castellonenses para que lo inviertan en lo que ellos decidan, por eso, vamos a seguir bajando la presión fiscal”.

Y recuerda que en tres años, “hemos bajado el IBI tres veces, hemos reducido el impuesto de vehículos, hemos ampliado dos veces las bonificaciones en la plusvalía, hemos suspendido la tasa de las terrazas tres veces y hemos creado nuevos incentivos al reciclaje, incluyendo a los inquilinos y a las empresas”

Y añade: “Nuestro modelo es claro: bajamos impuestos, protegemos a las familias y dinamizamos la economía local sin renunciar a la calidad de los servicios públicos”.

Cabe recordar que en 2026 el gobierno municipal ha aprobado rebajar el IBI otro 2% adicional, acumulando una rebaja del 8% en tres años para alcanzar su compromiso de una rebaja del 10% en este impuesto al final de legislatura.

Además, “en 2026 también vamos a mantener la suspensión de tasas de terrazas por tercer año consecutivo para dar un balón de oxígeno a los bares, restaurantes y cafeterías, afectados por las obras de la zona de bajas emisiones, garantizando así la continuidad del servicio de terraza que mantiene una ciudad viva e impulsa la economía local”, ha insistido.

Y en materia de bonificaciones a la tasa de basura “ampliamos para que se puedan beneficiar también los inquilinos, que tendrán hasta el 1 de marzo de 2026 para acreditar sus visitas, siendo válidos todos los viajes que hayan realizado dentro del año 2025 y hasta el 1 de marzo de 2026”, recuerda Redondo.

Del mismo modo ha informado de que “implantamos bonificaciones de hasta el 20%, para aquellas empresas que gestionen sus propios residuos y puedan acreditarlo antes del 31 de marzo de 2026. Y además, el nuevo contrato de recogida, tratamiento y eliminación de residuos, con una inversión anual de casi 22 millones de euros, conlleva la implantación de los nuevos contenedores inteligentes de orgánica. El uso de la tarjeta ciudadana en la utilización de estos contenedores, premiará a quien más recicle, introduciendo así un sistema de bonificaciones que incentiva el comportamiento responsable”, ha concluido.