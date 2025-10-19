Compromís critica que la neteja torna a ser la principal queixa veïnal malgrat les promeses de Carrasco
La coalició destaca, a més, que el 44 % de la ciutadania es mostra insatisfeta amb les respostes del govern: “No saben solucionar els problemes del veïnat”, afirma Garcia
Compromís per Castelló ha assenyalat que la neteja continua sent la principal queixa de la ciutadania, segons els informes del segon i tercer trimestre de la Unitat de Reclamacions i Suggeriments (URIS) de l’Ajuntament. Per a la formació, aquestes dades evidencien que Begoña Carrasco no ha complit la seua promesa d’aconseguir una ciutat cuidada i amb millor manteniment, tot i haver convertit aquest àmbit en un dels eixos centrals del seu discurs.
El portaveu de Compromís, Ignasi Garcia, ha remarcat que “a pesar de les falses promeses de Carrasco i el Partit Popular, la ciutadania segueix traslladant les mateixes queixes sobre la brutícia i la falta de manteniment”. Segons els informes municipals, aquesta encapçala de nou les reclamacions veïnals en els mesos de juliol a setembre, confirmant que el problema continua sense resoldre’s.
Però el que Compromís considera més preocupant és la insatisfacció creixent del veïnat amb la gestió municipal. L’últim informe reflecteix que el 44 % de les persones que participen en l’enquesta valoren com extremadament negativa la resposta del govern municipal davant les seues queixes. Tal com ha expressat Garcia, “el que crida molt l’atenció és el descontent creixent del poble de Castelló davant d’un govern de la dreta que no sap solucionar els problemes que la ciutadania li planteja”.
Des de Compromís adverteixen que aquesta situació posa en evidència la distància entre “les falses promeses del Partit Popular i la realitat que viuen els barris de Castelló”, i reclamen al govern local una gestió planificada i efectiva dels serveis públics, capaç de donar resposta a les necessitats reals del veïnat.
