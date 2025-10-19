Conoce al nuevo presidente de la Asociación de Vecinos de la Marjaleria de Castelló. Llega con estas reivindicaciones

La Asociación de la Marjaleria de Castelló, una de las más antiguas, cambió ayer de presidente. Varios son los castellonenses que han ostentado este cargo, desde Antonio Palomares, hasta Daniel Montel y Fernando Andreu, que acaba de dejar su responsabilidad con la llegada del nuevo presidente.

Así, Eric Dols es, desde ayer, el nuevo presidente de la Asociación de Vecinos de la Marjaleria tras ganar la votación, con 28 votos, que tuvo lugar en la sede de la entidad y en cuya junta incluirá a Robert Yebra como secretario, a Noelia Ferrer como tesorero y a Pablo Boters como vocal.

Dols explicó a Mediterráneo que su objetivo principal es volver a poner a la Marjaleria «en el espacio que se merece, por lo que es fundamental recuperar lo servicios con un incremento en la recogida de la basura y la limpieza de acequias y canales y la visibilidad frente del Ayuntamiento». Para el nuevo representante vecinal es fundamental reivindicar ante las administraciones la regularización del suelo de la zona, así como los servicios de alumbrado y alcantarillado y una solución para el problema de las inundaciones. «También vamos a exigir a la Conselleria de Sanidad que reabra el consultorio», concretó en declaraciones a este diario.

Pablo Boters (vocal), Eric Dols (presidente), Noelia Ferrer (tesorera), la administrativa de la asociación, y Robert Yebra (secretario), ayer. / Mediterráneo

«Cada vez hay más castellonenses que viven en la Marjaleria y, principalmente, tras la pandemia, por eso queremos que la zona recupere su esplendor», afirmó Dols. De esta forma, la entidad acogerá cursos de formación además de actividades para todos las edades, se digitalizarán los archivos y se modernizará el funcionamiento de la asociación. El nuevo presidente quiere abrir el servicio de peluquería en la sede, así como un punto de mensajería (Correos, Amazon,...) y pedir al consistorio que instale taquillas inteligentes.

La junta está abierta a todos los vecinos. «El que venga a sumar será bienvenido a nuestra junta», afirmó Eric Dols.

De hecho, una de las primeras medidas que ya es una realidad es la integración en la Asociación de Vecinos la Marjaleria de la entidad de la Plana En Trilles, cuyo presidente, Pablo Boters, ejercerá como vocal. Y esta no será la primera entidad que se sumará a la Marjaleria ya que Eric Dols quiere crear una cooperativa de la marjal que aglutine a todas las asociaciones de la zona para ser aún más fuertes en sus reivindicaciones de mejoras en la calidad de vida de los vecinos que allí residen.