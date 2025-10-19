El gobierno municipal se suma a la festividad de las calles Virgen de Lidón y Lope de Vega

El concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, y el concejal de Barrios, Paco Cabañero, junto a la Reina de las Fiestas, Clara Sanz, han participado en la mañana de hoy junto a los castellonenses en la procesión y misa con motivo de les ‘festes de carrer’, organizadas por los vecinos de de las calles Virgen de Lidón y calle Lope de Vega.

Ambos concejales han puesto en valor el trabajo de la asociación de vecinos por la continuidad de la tradición que supone la celebración de ‘les festes de carrer’. Una fiesta que forma parte de la cultura de Castellón y que visibiliza la convivencia entre el vecindario, que tiene en sus fiestas su más genuina expresión. Una fiesta popular abierta a la participación de toda la ciudadanía.