¿Ya es Navidad en... Castelló?

La empresa Ximénez, la firma andaluza que resultó ganadora del concurso de iluminación especial para las fiestas de Castelló (Carnaval, Magdalena, Sant Pere y Navidad), instala ya las luces navideñas, dos meses antes de esta celebración.

Operarios de la firma recorren las calles de la capital de la Plana --en la imagen se pueden ver ya colocadas en la calle Colón-- instalando las luminarias led tras la adjudicación de este servicio municipal por 3,3 millones para tres años. Algo más de 550.000 euros de esta cantidad corresponden a las luces de las fiestas de Navidad que la ciudadanía ya puede apreciar y que están formadas por diseños novedosos con respecto a otras ediciones que hacen presuponer que este año la decoración brillará más que nunca.