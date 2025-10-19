¿Ya es Navidad en... Castelló?
La capital de la Plana se prepara para celebrar las festividades
La empresa Ximénez, la firma andaluza que resultó ganadora del concurso de iluminación especial para las fiestas de Castelló (Carnaval, Magdalena, Sant Pere y Navidad), instala ya las luces navideñas, dos meses antes de esta celebración.
Operarios de la firma recorren las calles de la capital de la Plana --en la imagen se pueden ver ya colocadas en la calle Colón-- instalando las luminarias led tras la adjudicación de este servicio municipal por 3,3 millones para tres años. Algo más de 550.000 euros de esta cantidad corresponden a las luces de las fiestas de Navidad que la ciudadanía ya puede apreciar y que están formadas por diseños novedosos con respecto a otras ediciones que hacen presuponer que este año la decoración brillará más que nunca.
Suscríbete para seguir leyendo
- Tres nuevos comercios se incorporan a Estepark Castelló
- Las nuevas normas para bonificar la tasa de la basura en Castelló
- El Ayuntamiento de Castelló anuncia medidas cara a la alerta naranja
- El Grau de Castelló amanece con un cromlech megalítico
- La alcaldesa, Begoña Carrasco, testigo accidental del grave atropello en Castelló
- Así será la tasa de basura en Castelló en 2026: consulta cuánto pagarás según tu vivienda o negocio
- Si quieres comprar artesanía en Castelló, esta es tu oportunidad: el horario de los 20 estands y talleres infantiles
- Una ferretería de Castelló, 'número 1' en digitalización de la Comunitat