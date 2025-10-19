Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Ya es Navidad en... Castelló?

La capital de la Plana se prepara para celebrar las festividades

Luces de Navidad en la calle Colón de Castelló.

Luces de Navidad en la calle Colón de Castelló. / P. A.

Paloma Aguilar

Castellón

La empresa Ximénez, la firma andaluza que resultó ganadora del concurso de iluminación especial para las fiestas de Castelló (Carnaval, Magdalena, Sant Pere y Navidad), instala ya las luces navideñas, dos meses antes de esta celebración.

Operarios de la firma recorren las calles de la capital de la Plana --en la imagen se pueden ver ya colocadas en la calle Colón-- instalando las luminarias led tras la adjudicación de este servicio municipal por 3,3 millones para tres años. Algo más de 550.000 euros de esta cantidad corresponden a las luces de las fiestas de Navidad que la ciudadanía ya puede apreciar y que están formadas por diseños novedosos con respecto a otras ediciones que hacen presuponer que este año la decoración brillará más que nunca.

TEMAS

