5.000 participantes 'pasean por la vida' contra el cáncer de mama en Castelló

Desde media mañana de este domingo, los castellonenses se han ido preparando para participar en la carrera no competitiva Un paseo por la Vida organizada por la Fundación le Cadó y el Colegio Oficial de Enfemería de Castellón contra el cáncer de mama.

Un éxito rotundo en el que han participado 5.000 personas en la capital de la Plana y que ha discurrido a lo largo de seis kilómetros por el centro de la capital de la Plana que se ha teñido de rosa debido a las camisetas que cada participante ha lucido, con diseño de Custo y con la que han colaborado con 10 euros. Antes de las 10.30 horas, los asistentes han acudido hasta el punto de partida, junto al parque Rafalafena donde se han fotografiado en el fotocall con el fin de dejar patente su participación en esta marcha solidaria. Además, han recogido agua y, puntualmente ha comenzado el paseo a ritmo de la batukada.

Buen ambiente durante todo el recorrido ha sido la nota predominante. Mayores, niños y hasta perros ataviados con camiseta o lazos rosas han querido mostrar su apoyo a todas las mujeres que luchan contra esta enfermedad.

Tras caminar por diversas calles como Gobernador, Herrero, plaza de la Paz, Mayor, Conde Pestagua, plaza Calvé o la ronda Magdalena, han llegado hasta el parque Ribalta donde se ha hecho entrega a la organización del cheque solidario. En este sentido, la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, quien ha participado junto a otros concejales de la corporación municipal además de otras autoridades que han querido mostrar su apoyo a esta causa, ha hecho entrega a la fundación de un cheque por valor de 20.000 euros para seguir investigando en los tratamientos más avanzados que consigan dar con la cura de la enfermedad.

“Quiero dar las gracias a la marea rosa que ha teñido de cariño y esperanza las calles de Castellón. Orgullosa de todas las valientes que hacen frente al cáncer de mama, por todas vosotras y por las que no están, hoy damos visibilidad a esta enfermedad. Quiero dar las gracias a los que habéis decidido ser solidarios en esta lucha que es conjunta, en equipo. Porque la prevención, es fundamental, la investigación, más fundamental todavía, y porque necesitamos dar visibilidad a esta realidad para seguir sumando esfuerzos que permitan seguir avanzando en los tratamientos. Juntas y juntos somos más fuertes y llegamos más lejos, como se ha demostrado hoy”, ha señalado la alcaldesa.

La primera edil ha recordado que “el año pasado decidimos colaborar con la Cátedra de Actividad Física y Oncología de la UJI "Fundación José Soriano Ramos”, que tanto bien está haciendo a los pacientes oncológicos, y hoy hemos decidido dar un pasito más, por todas las mujeres valientes que luchan contra el cáncer de mama. Por eso el Ayuntamiento de Castellón ha decidido colaborar desde hoy y de ahora en adelante con la fundación Le Cadó, para ser parte también de su proyecto”.

Un año más, Castelló y su provincia han mostrado su lado más solidario mostrado su compromiso con la causa y poniendo de manifiesto el esfuerzo colectivo para sensibilizar y apoyar la investigación de esta enfermedad que afecta a miles de mujeres en todo el mundo.