Estos son los 12 proyectos 'top' en Castelló para los dos próximos años

A algo menos de dos años para el final de esta legislatura (mayo de 2027), la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, afronta esta segunda fase del mandato con 12 proyectos para llevar a cabo «la tercera gran transformación de Castellón», después de una primera y una segunda correspondientes a los dos años que ya han transcurrido desde su nombramiento como primera edila.

Begoña Carrasco, alcaldesa de Castelló. / Mediterráneo

Estas 12 iniciativas son la reforma del Mercado Central; el desarrollo industrial LogistiCS; la primera fase del Censal Parc; los trabajos antiinundaciones de la calle Larra esquina con la avenida de València; el desarrollo urbanístico de Sensal III con la construcción de más de mil viviendas; el Plan de Barrios con 17 millones que se ya se están invirtiendo en cinco barrios de la ciudad; la reforma del entorno del Estadio Skyfi Castalia (Manzana Albinegra); la adecuación de la Pérgola; la creación de oasis climáticos a través del proyecto Naturaleza en Red; el traslado del área municipal de bienestar social al edificio de Borrull para unificar este servicio y facilitar al vecino los trámites; la reforma del escenario, la tapicería e instalaciones del Centro Cultural la Marina del Grau; y la segunda fase de la reforma de la avenida Ferrandis Salvador que complementará el proyecto con duchas de diseño innovador, espacios de sombra y nuevas torres de vigilancia.

"Apostamos por la vivienda, el desarrollo logístico, el empleo, el turismo y los servicios públicos de calidad" Begoña Carrasco — Alcaldesa de Castelló

Así, la primera edila destacó que se llevarán a cabo con fondos de la Unión Europea pero también con propios que «nos van a ayudar a consolidar a Castellón como una de las ciudades de España con mayor calidad de vida, el mejor lugar para residir y emprender con el objetivo puesto en la diversificación de la economía, más allá de la agricultura y el azulejo, apostando por la vivienda, el desarrollo logístico y el empleo, el turismo y los servicios públicos de calidad para sumar bienestar a la ciudadanía».

Gran parte de estos proyectos se comenzaron a gestar en el inicio de la legislatura pero será a partir de este segundo tramo cuando comenzarán a ser una realidad. Desde el Ayuntamiento de Castelló se muestran confiados en ponerlos al servicio del ciudadano antes de mayo de 2027 (solo el Parc Censal está previsto que se complete en un siguiente mandato debido a la magnitud de la obra y sus trámites administrativos), año en el que volverán a convocarse las elecciones municipales.

Al detalle

Mercado Central. / Mediterráneo

Mercado Central

Las obras de reforma, valoradas en 10 millones, comenzarán a principios del próximo año.

Polígono del Serrallo. / Mediterráneo

LogistiCS

Supondrá el desarrollo de 1,7 millones de metros cuadrados de suelo industrial en el polígono del Serrallo.

Terrenos donde se construirá el Parc Censal. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Censal Parc

El Ayuntamiento desarrollará la primera fase del Censal Parc que comprende 32.000 metros cuadrados.

Imagen de la avenida de València. / Mediterráneo

Antiinundaciones

Los trabajos para terminar con las inundaciones entre la avenida de València y la calle Larra empiezan en breve.

Obras de construcción en el PAU Sensal. / Mediterraneo

Sensal III

El Ayuntamiento ha iniciado los trámites para urbanizar esta zona, que acogerá más de mil viviendas.

Obras del Plan de Barrios en la calle Maestro Felip. / Mediterráneo

Plan de Barrios

Con una inversión de 17 millones de la UE, Castelló mejora casi 600 viviendas de cinco barrios de la ciudad.

Estadio Skifi Castalia. / Mediterráneo

Manzana Albinegra

El objetivo con el dinero que llegará de la Unión Europea es transformar el entorno del Estadio Skyfi Castalia.

La Pérgola de Castelló. / Mediterráneo

La Pérgola

El recinto de la Pérgola se convertirá en un espacio moderno para la ciudadanía, también con dinero europeo.

Zona verde de Castelló. / GABRIEL UTIEL BLANCO

‘Naturaleza en Red’

Este proyecto propiciará zonas de sombra en los colegios y más espacios verdes y estanques urbanos.

Edificio Borrull. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Edificio Borrull

El área de bienestar social municipal se trasladará al edificio Borrull para unificar estos servicios al vecino.

Escenario del Centro Cultural la Marina del Grau. / Mediterráneo

La Marina

El Centro Cultural la Marina tendrá una inversión de 400.000 euros para mejorar el escenario o la tapicería.

Avenida Ferrandis Salvador recientemente remodelada. / MANOLO NEBOT ROCHERA

Avenida Ferrandis Salvador

La segunda fase de la obra comporta la creación de espacios de sombra, duchas y nuevas torres de vigilancia.