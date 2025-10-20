Las autocaravanas improvisan un nuevo parking en Castelló. La zona afectada

Las autocaravanas han improvisado un nuevo estacionamiento en una de las zonas de nuevo desarrollo urbanístico de Castelló pese a que disponen de dos recintos para aparcar junto a las playas de la capital de la Plana.

De esta forma, las inmediaciones del Palau de la Festa, en el PAU Sensal, se han convertido en un aparcamiento improvisado para autocaravanas que ocupan plazas de estacionamiento destinadas a los turismos. Una situación que causa malestar entre vecinos de la zona ya que el Ayuntamiento de Castelló habilitó dos zonas de párkings para este tipo de vehículos, uno situado en la avenida Ferrandis Salvador (con 94 plazas) y otro junto al Planetario (47 plazas). Incluso está a punto de activar la ordenanza que implica el pago de 10 euros al día por autocaravana.

Esta situación de aparcamiento irregular ya se repitió hace unos meses en el entorno del Centro de Turismo, junto a la playa del Pinar. El amplio número de autocaravanas que había en el párking junto al Planetario obligó a estacionarlas en las calles de alrededor, ocupando plazas que estaban destinadas a los turismos. En aquel momento, el consistorio, a través del área de Movilidad, instaló unas señales que impedían el estacionamiento a este tipo de vehículos en la zona, resolviendo en gran medida el problema que suponía para los residentes.

En este sentido, desde la Policía Local de Castelló explicaron al periódico Mediterráneo que, como sucede en todos los casos, cuando se detecta una posible infracción, los agentes actuarán para comprobar la situación. De esta forma, «se revisará la situación de las caravanas para analizar su estacionamiento y si se confirma que no cumplen la normativa, como es obvio, se procederá a sancionar, igual que hemos hecho en el Grau», continuaron las mismas fuentes a este diario.

«Queremos destacar a la ciudadanía la importancia de comunicar a la Policía Local cualquier situación que pueda suponer una infracción porque su colaboración es fundamental para poder actuar con rapidez y garantizar el cumplimiento de las normas de convivencia», destacaron.

En cuanto a los detalles de la ordenanza municipal en cuanto al párking legal de las autocaravanas, hay que destacar que en el caso de que los campistas se excedan del periodo de estancia máximo (dos días), las personas usuarias abonarán, antes de abandonar el recinto, 50 euros por cada 24 horas o fracción inferior de un día, recoge el texto de la nueva ordenanza municipal. En el caso de que haya alguna circunstancia excepcional (como, por ejemplo una dana) que impida la salida del vehículo, no se cobrará esta cantidad.

Desde la Policía Local advirtieron, finalmente, de la necesidad de que los propietarios de las caravanas estacionen en los lugares autorizados.