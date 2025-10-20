Castelló consolida a Francisco Catalán como comisario principal jefe de la Policía Local

El Ayuntamiento de Castelló ha consolidado al actual comisario principal jefe de la Policía Local, Francisco Catalán, en su cargo después de que la comisión de Empleo y Capital Humano haya informado favorablemente este lunes que es el castellonenses el que pasa a ocupar esta plaza de forma oficial. El nombramiento será corroborado por la junta de gobierno local esta semana.

Catalán, de 50 años, casado y con dos hijos, era el único candidato a la formalización de este puesto de trabajo en la plantilla municipal y, de esta forma, la plaza vuelbve a estar ocupada de forma definitiva desde el año 2019, fecha en la que el entonces comisario jefe de los agentes municipales, José Luis Carque, marchó a Palma de Mallorca para seguir ejerciendo sus funciones en la capital balear. Ahora, tras su nombramiento, Catalán se incorporará en breve a un curso teórico-práctica en el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE) de la Generalitat Valenciana.

Catalán, junto al concejal de Seguridad Ciudadana, Antonio Ortolá, en la Escuela de Seguridad Pública de Castelló. / Mediterráneo

Nacido en Castelló, Catalán entró en la Policía Local en 1998 como agente de la Policía de Barrio y donde formó parte también como oficial de Tráfico o en la sección de Atestados. En 2008 se trasladó a Burriana como comisario jefe y luego volvió a la capital de la Plana. Con anterioridad a Catalán ocuparon esta plaza de comisario principal jefe de forma definitiva Francisco Javier Enríquez, Eduardo González y José Luis Carque y, con carácter provisional, Javier Genovés, José Ramón Nieto, Miguel Domingo y Antonio Collado (este fue el anterior a Catalán)