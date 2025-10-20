Castelló promociona su turismo en Milán

El Patronato de Turismo de Castellón ha participado en un workshop internacional celebrado en Milán, organizado junto a la Conselleria de Turismo y la Cámara de Comercio, con el objetivo de potenciar la oferta turística de la ciudad en el mercado internacional. En el encuentro participaron 44 agencias de viajes internacionales, interesadas en conocer de primera mano las posibilidades que ofrece Castellón como destino.

Castellón, presente en el mapa turístico europeo

La concejal de Turismo, Arantxa Miralles, destacó que "participar en ferias y workshops internacionales es fundamental para crear oportunidades que nos ayuden a crecer como destino y para seguir posicionando a Castellón en el mapa turístico europeo".

Miralles añadió que "el hecho de contar con un vuelo directo entre Castellón y Bérgamo ha gustado mucho a las agencias y sin duda supone una gran oportunidad para estrechar lazos con el mercado italiano, facilitar la llegada de visitantes y fomentar un intercambio cultural y económico que beneficia a toda la ciudad".

Playas, congresos y gastronomía como atractivos

Asimismo, la edil señaló que "nuestras playas, la oferta de espacios para congresos y eventos, y la excelencia gastronómica han sido los aspectos que más han despertado el interés entre los asistentes al workshop. Un hecho que demuestra nuestro enorme potencial a nivel nacional e internacional".

Finalmente, Miralles subrayó que "este tipo de acciones conjuntas con la Conselleria y la Cámara de Comercio son un ejemplo de cómo la colaboración institucional y el trabajo coordinado con el sector privado permiten que Castellón siga ganando visibilidad y consolidándose como un destino con gran potencial internacional".

Degustaciones y sabor mediterráneo

Durante la jornada, cocineros de toda la Comunitat Valenciana ofrecieron degustaciones y demostraciones culinarias, con el fin de mostrar la calidad y diversidad de los productos locales, reforzando así la imagen de Castellón como un destino que combina tradición, innovación y sabor mediterráneo.