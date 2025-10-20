Castelló valla la plaza Santa Clara este martes. ¿Qué pasará con las terrazas y las floristerías?

Comienza la cuenta atrás para el inicio de la reforma del Mercado Central con el vallado perimetral, este martes, de la plaza Santa Clara con el fin de iniciarse el montaje del recinto provisional al que se trasladarán los comerciantes a inicios de año para que puedan comenzar las obras de rehabilitación valoradas en 10 millones de euros.

Y con el fin de que los hosteleros y comerciantes que regentan un negocio en los alrededores de este céntrico espacio sean conocedores de que este montaje no les afectará, ha tenido lugar este lunes una reunión de trabajo en la que participaron los concejales Sergio Toledo (Infraestructuras y Servicios Públicos), Alberto Vidal (Comercio) y Cristian Ramírez (Movilidad).

Reunión con los hosteleros y comerciantes de alrededor de la plaza Santa Clara, este lunes. / Mediterráneo

Durante el encuentro, el concejal Toledo hizo hincapié en que «la instalación de este vallado no interferirá en la actividad de las terrazas, que podrán seguir con su actividad habitual tanto mientras se esté instalando el vallado como cuando se inicien los trabajos de instalación del mercado provisional». «Mantener las terrazas de Santa Clara es uno de los compromisos que teníamos con bares y cafeterías de la plaza, cuya actividad depende en ocasiones de manera casi exclusiva de contar con el servicio de terraza. Y por ello queríamos confirmar que tanto durante la instalación del vallado como en los trabajos del mercado provisional, las terrazas de Santa Clara seguirá funcionando como hasta ahora», afirmó el edil.

Minimizar molestias

Respecto a la instalación del que será el mercado provisional, el responsable del área de Urbanismo insistió en que el objetivo principal no es otro que el de minimizar las posibles molestias y que los vendedores cuenten con las mejores condiciones. En este sentido, el concejal quiso recalcar que «este espacio que acogerá el mercado provisional y las diferentes paradas contará con servicios que garantizarán tanto la comodidad a la hora de atender a los clientes como las mejores condiciones para los vendedores a la hora de conservar y vender sus diferentes productos».

Toledo también ha querido recordar que está previsto que al traslado de la actividad de los diferentes puestos del Mercado Central de Castelló al mercado provisional se realice una vez comenzado el año 2026. De esta manera, tal y como se acordó con los propios comerciantes, en la Navidad 2025 la venta se realizará todavía en el Mercado Central. Así, tanto vendedores como los clientes podrán aprovechar la que es la campaña comercial más importante del año en sus puestos habituales.

Infografía de cómo quedará, por fuera, el mercado provisional en la plaza Santa Clara. / Mediterráneo

Finalmente, el representante municipal quiso agradecer «la colaboración y la comprensión que siempre estamos obteniendo de los vendedores del mercado para llevar a cabo este complejo proyecto. Una remodelación integral del Mercado Central en el que vamos de la mano de los vendedores, desde el diálogo permanente para hacer realidad el que será un nuevo mercado más moderno y de futuro, abierto a nuevos usos, pero sin perder la esencia que lo hace único y que lo convierte en el verdadero corazón comercial del centro de Castellón».

«Este Mercado Central será de todos y para todos y estamos yendo de la mano de los vendedores en todo momento para adaptar el proyecto y el cronograma de las actuaciones a las necesidades y peticiones de los comerciantes. Una colaboración que está basada, como nos gusta en este equipo de gobierno que lidera Begoña Carrasco, en el diálogo, la transparencia y la apuesta por la participación ciudadana», concluyó.