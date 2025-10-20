Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿De qué se quejan los vecinos de Castelló?

Los distritos más reivindicativos

Fachada del edificio noble del Ayuntamiento de Castelló.

Fachada del edificio noble del Ayuntamiento de Castelló. / Mediterráneo

Paloma Aguilar

Castellón

La Unidad de Reclamaciones y Sugerencias del Ayuntamiento de Castelló ha hecho públicos sus últimos datos que dan a conocer de qué se quejan los vecinos de la capital de la Plana.

Según el informe municipal que aporta las conclusiones del segundo trimestre del año (de abril a junio) con los últimos datos disponibles, el número de incidencias recibidas durante ese periodo de tiempo es de 327, 131 más que en trimestre anterior.

En cuanto a las secciones municipales que reciben y resuelven más peticiones son Infraestructuras-Sostenibilidad, Mobilidad Urbana y Seguridad Ciudadana y la mayoría de quejas formuladas las hacen las mujeres. Un 61,37% frente al 38,63% de hombres.

Imagen del ecoparque fijo de Castelló.

Imagen del ecoparque fijo de Castelló. / MANOLO NEBOT ROCHERA

Los castellonenses apuestan, asimismo, por realizar estas cuestiones a través de canales digitales y solamente hacen un 3,06% por registro y un 3,98% por vía telefónica. El documento también recoge que el porcentaje de tickets abiertos al cierre del trimestre es del 7,34% del total y se han contestado, dentro del plazo establecido, el 87,89% de los que han sido resueltos.

Parque Rafalafena de Castelló.

Parque Rafalafena de Castelló. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Además, tienen valoración de satisfacción un 19,71% de las peticiones y teniendo esto en cuenta, un 54,55% de las eprsonas usuarias están insatisfechas con el servicio de esta Unidad, mientras que el 45,45% la consideran satisfactoria. El distrito más reivindicativo es el Este, del que procede el 19,08% de las sugerencias y quejas; le sigue el Centro, con un 16,45%; el Sur con un 15,46%; el Norte, con el 14,80%; el Grau con 14,14% y el Oeste con un 7,57% de las iniciativas.

Bus urbano de Castelló.

Bus urbano de Castelló. / Mediterráneo

Finalmente, la mitad de las incidencias vesan sobre problemas de limpieza (11,76%); molestias por ruido, el 7,89%; parques y zonas verdes el 6,91%; ecoparque, el 6,58%; transporte público el 6,58%; y mantenimiento de las calles, el 5,59%.

Imagen de archivo de limpieza viaria.

Imagen de archivo de limpieza viaria. / GABRIEL UTIEL BLANCO

TEMAS

