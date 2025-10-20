¿De qué se quejan los vecinos de Castelló?

La Unidad de Reclamaciones y Sugerencias del Ayuntamiento de Castelló ha hecho públicos sus últimos datos que dan a conocer de qué se quejan los vecinos de la capital de la Plana.

Según el informe municipal que aporta las conclusiones del segundo trimestre del año (de abril a junio) con los últimos datos disponibles, el número de incidencias recibidas durante ese periodo de tiempo es de 327, 131 más que en trimestre anterior.

En cuanto a las secciones municipales que reciben y resuelven más peticiones son Infraestructuras-Sostenibilidad, Mobilidad Urbana y Seguridad Ciudadana y la mayoría de quejas formuladas las hacen las mujeres. Un 61,37% frente al 38,63% de hombres.

Imagen del ecoparque fijo de Castelló. / MANOLO NEBOT ROCHERA

Los castellonenses apuestan, asimismo, por realizar estas cuestiones a través de canales digitales y solamente hacen un 3,06% por registro y un 3,98% por vía telefónica. El documento también recoge que el porcentaje de tickets abiertos al cierre del trimestre es del 7,34% del total y se han contestado, dentro del plazo establecido, el 87,89% de los que han sido resueltos.

Parque Rafalafena de Castelló. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Además, tienen valoración de satisfacción un 19,71% de las peticiones y teniendo esto en cuenta, un 54,55% de las eprsonas usuarias están insatisfechas con el servicio de esta Unidad, mientras que el 45,45% la consideran satisfactoria. El distrito más reivindicativo es el Este, del que procede el 19,08% de las sugerencias y quejas; le sigue el Centro, con un 16,45%; el Sur con un 15,46%; el Norte, con el 14,80%; el Grau con 14,14% y el Oeste con un 7,57% de las iniciativas.

Bus urbano de Castelló. / Mediterráneo

Finalmente, la mitad de las incidencias vesan sobre problemas de limpieza (11,76%); molestias por ruido, el 7,89%; parques y zonas verdes el 6,91%; ecoparque, el 6,58%; transporte público el 6,58%; y mantenimiento de las calles, el 5,59%.