Vox propone quitar fondos a Palestina para invertirlos en el Grau de Castelló

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Castelló ha anunciado que presentará una enmienda en el pleno de este mes para reorientar 60.000 euros destinados inicialmente a una ONG en Palestina. Su propuesta: que el importe se quede en el distrito del Grau, con el objetivo de impulsar la actividad económica y el empleo en la zona.

Proyectos locales, prioridad

El portavoz de Vox, Antonio Ortolá, ha asegurado que la medida no supone una fractura con el equipo de gobierno, liderado por el Partido Popular, sino una propuesta "constructiva". “Queremos que el dinero de los castellonenses revierta en la propia ciudad”, ha afirmado, insistiendo en que el Grao agotó ya su partida anual y requiere fondos adicionales para cerrar el año con iniciativas de dinamización.

Entre los usos que podrían darse al dinero, Vox plantea eventos locales y actuaciones para fomentar el empleo. Según Ortolá, estas acciones generan un retorno económico inmediato y fortalecen el tejido urbano.

Crítica a la cooperación internacional

En su intervención, Ortolá ha añadido que “la solidaridad debe nacer de los ciudadanos, no de la administración pública”, en una crítica implícita al actual sistema de cooperación al desarrollo. El edil ha recordado que su formación ya ha promovido otras reducciones en partidas similares, defendiendo la prioridad de atender necesidades locales.

En ocasiones todavía se sigue enviando dinero al extranjero sin sentido, y desde Vox vamos a seguir trabajando para poner fin a este despilfarro y garantizar que cada euro de los castellonenses se destine a mejorar su ciudad. Antonio Ortolá — Portavoz de V0x en el Ayuntamiento de Castelló

“Queremos una ciudad fuerte, con trabajo y futuro”, ha zanjado Ortolá, reiterando que Vox seguirá trabajando “con lealtad” hacia sus socios del PP, pero apostando por “ideas útiles para los castellonenses”.