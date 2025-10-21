Arrancan las obras de reforma en un centro de salud de Castelló

La Conselleria de Sanitat ha informado del inicio de los trabajos de reforma de uno de los centros de salud más importantes de Castelló. Las obras afectarán al interior del centro de salud. Tras iniciarse el viernes la retirada del mobiliario han comenzado este lunes.

En concreto, estos trabajos afectan al centro de salud Palleter de Castelló y está previsto que las obras se prolonguen durante ocho meses. Una vez concluidas, el centro ganará seis nuevas consultas, área de espera admisión y una sala de educación maternal. El proyecto tiene como objetivo ganar más superficie útil para mejorar la calidad asistencial de los vecinos del distrito sur de Castellón, en el entorno de la avenida Valencia. Además, se eliminará la rampa interior que conecta la planta baja con la primera.

Becsa, la adjudicataria

La reforma del centro salió a licitación por 642.664,69 euros aunque tras el concurso los trabajos fueron adjudicados a la empresa Becsa por 584.223.07 euros.

Eliminación de la rampa

Para llevar a cabo esta ampliación, el proyecto contempla la demolición de la rampa de comunicación vertical y el uso de este espacio para crear 3 nuevas consultas con sus compartimentos auxiliares, la redistribución del resto del espacio con la creación de otra consulta, la ampliación de la zona de admisión-recepción con la consiguiente reubicación del mostrador de información y la dotación de una nueva sala de espera.

Vista del interior tras la reforma / SANITAT

Una vez eliminada la rampa interior, se procederá a construir un forjado en planta primera que servirá de soporte para crear otra consulta y una sala de educación maternal (gimnasio). La reforma de esta planta, también conllevará la redistribución del resto de espacios, obteniendo otra nueva consulta.

Causar las menores molestias posibles

Los trabajos se programarán de forma que el impacto en la actividad asistencial sea el menor posible y afectarán a los sistemas de electricidad, climatización, fontanería y saneamiento, así como a la integración de instalaciones especiales.

Tras esta obra de reforma, el acceso entre las dos alturas del centro se realizará tanto a través del ascensor, como de las escaleras interiores existentes actualmente y, para los casos de emergencia, la licitación contempla también la construcción de una escalera exterior de evacuación.