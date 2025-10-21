Boda de Mónica Toledo (hija del ex presidente de la Autoridad Portuaria y hermana del edil de Urbanismo de Castelló) y Jaime Moreno. Todas las fotografías

Castelló ha acogido este fin de semana la boda de Mónica Toledo Llorens y Jaime Moreno Orenga que contrajeron matrimonio el sábado en el consistorio en una ceremonia íntima oficiada por el hermano de la contrayente, el concejal de Urbanismo, Sergio Toledo. Un evento de gran emotividad y donde el edil le dedicó unas hermosas palabras a la pareja que contó con el apoyo de sus familiares. La joven lució un precioso y elegante traje azul confeccionado con un brocado tornasolado en azul marino y negro y ramo con flores blancas, beige y azules, parecido (en los tonos) al que portaría al día siguiente. El novio, iba a taviado con una chaqueta gris y pantalón azul marino.

Mónica Toledo y Jaime Moreno se casaron el sábado en el Ayuntamiento de Castelló en una ceremonia civil oficiada por el hermano de la contrayente, el edil Sergio Toledo. / BREVA

Otro momento de la boda civil. / BREVA

Tras un día de alegría, el nuevo matrimonio quiso compartir su dicha con amigos y familia al día siguiente con otra celebración en Los Pinos de Benicàssim. Para esta ocasión, Mónica Toledo, quien fue Dama de la Ciudad en 2014 y tiene 31 años, lució un diseño de Rosa Clará.

Foto de los novios durante la ceremonia en Los Pinos, el domingo. / BREVA

Como padrinos actuaron el padre de ella, Francisco Toledo, quien fuera presidente de la Autoridad Portuaria y presidente de Puertos del Estado, y la hermana del novio. Además, una de las asistentes que se mostró más emocionada fue la madre de la novia, María Teresa Llorens, quien lució un bonito vestido verde.

Los novios con los padres de la contrayente, Francisco Toledo y María Teresa Llorens, y su hermano, Sergio Toledo. / BREVA

Durante esta ceremonia, fueron varias personas muy cercanas a los novios las que participaron con sentidos discursos dedicados a la pareja como el propio concejal Sergio Toledo, un tío de la novia y amigos de la pareja. Seguidamente disfrutaron de una comida en el mismo recinto benicense.

Momento de la llegada de la novia junto a su padre y padrino, Francisco Toledo. / BREVA

Los novios disfrutarán de su luna de miel en Estados Unidos.

¡Les deseamos mucha felicidad!