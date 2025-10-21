Boda de Mónica Toledo (hija del ex presidente de la Autoridad Portuaria y hermana del edil de Urbanismo de Castelló) y Jaime Moreno. Todas las fotografías
La novia fue Dama de la Ciudad en 2014
Castelló ha acogido este fin de semana la boda de Mónica Toledo Llorens y Jaime Moreno Orenga que contrajeron matrimonio el sábado en el consistorio en una ceremonia íntima oficiada por el hermano de la contrayente, el concejal de Urbanismo, Sergio Toledo. Un evento de gran emotividad y donde el edil le dedicó unas hermosas palabras a la pareja que contó con el apoyo de sus familiares. La joven lució un precioso y elegante traje azul confeccionado con un brocado tornasolado en azul marino y negro y ramo con flores blancas, beige y azules, parecido (en los tonos) al que portaría al día siguiente. El novio, iba a taviado con una chaqueta gris y pantalón azul marino.
Tras un día de alegría, el nuevo matrimonio quiso compartir su dicha con amigos y familia al día siguiente con otra celebración en Los Pinos de Benicàssim. Para esta ocasión, Mónica Toledo, quien fue Dama de la Ciudad en 2014 y tiene 31 años, lució un diseño de Rosa Clará.
Como padrinos actuaron el padre de ella, Francisco Toledo, quien fuera presidente de la Autoridad Portuaria y presidente de Puertos del Estado, y la hermana del novio. Además, una de las asistentes que se mostró más emocionada fue la madre de la novia, María Teresa Llorens, quien lució un bonito vestido verde.
Durante esta ceremonia, fueron varias personas muy cercanas a los novios las que participaron con sentidos discursos dedicados a la pareja como el propio concejal Sergio Toledo, un tío de la novia y amigos de la pareja. Seguidamente disfrutaron de una comida en el mismo recinto benicense.
Los novios disfrutarán de su luna de miel en Estados Unidos.
¡Les deseamos mucha felicidad!
Suscríbete para seguir leyendo
- Tres nuevos comercios se incorporan a Estepark Castelló
- Las nuevas normas para bonificar la tasa de la basura en Castelló
- El Ayuntamiento de Castelló anuncia medidas cara a la alerta naranja
- Así será la tasa de basura en Castelló en 2026: consulta cuánto pagarás según tu vivienda o negocio
- El Grau de Castelló amanece con un cromlech megalítico
- La alcaldesa, Begoña Carrasco, testigo accidental del grave atropello en Castelló
- Si quieres comprar artesanía en Castelló, esta es tu oportunidad: el horario de los 20 estands y talleres infantiles
- Una ferretería de Castelló, 'número 1' en digitalización de la Comunitat