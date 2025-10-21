El PSPV de Castelló acusa a Carrasco de "dejadez" ante las aceras inaccesibles en el entorno del colegio Jaume I

El Grupo Municipal Socialista de Castelló ha denunciado el "mal estado" de los accesos al colegio Jaume I de Castelló tras las obras desarrolladas en la zona para adecuar las calles del entorno. "Aceras inaccesibles y falta de limpieza" son algunas de las consecuencias de unos trabajos que “eran necesarios, pero que parece que no han contado con una supervisión adecuada por parte del gobierno municipal de Begoña Carrasco”, han manifestado los socialistas, acusando al ejecutivo de "dejadez".

José Segura y Anunciación Láinez, concejales del Grupo Municipal Socialista, han visitado la zona, con especial atención a la calle Castellfort, “porque nos interesa todo lo que afecta a los centros educativos públicos de la ciudad”. En este caso, “hemos comprobado cómo se ha colocado un transformador en plena acera del Jaume I, lo que impide el paso tanto a las personas con movilidad reducida como a quienes quieren pasar con carros de compra o a los niños y niñas que van con sus mochilas con ruedas para acceder al colegio”, señala José Segura.

Falta de limpieza

“Los vecinos y vecinas del barrio han trasladado al Grupo Municipal Socialista otra queja, como es la falta de limpieza al final de la calle, lo que las convierte en intransitables, además de generar posibles problemas de insalubridad”, explica Anunciación Láinez.

Los representantes socialistas han reclamado al gobierno municipal de Carrasco que “se ponga las pilas y evite estas chapuzas, porque está claro que no se preocupan por nuestros barrios, donde la limpieza deja mucho que desear”. Además, desde el PSPV-PSOE se ha trasladado el caso concreto de la calle Castellfort a las comisiones municipales, donde se ha reclamado al Ayuntamiento tanto el cambio de ubicación del cuadro eléctrico como la limpieza inmediata de los alrededores del colegio Jaume I.