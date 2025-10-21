Los trabajos de instalación del vallado perimetral para la construcción del mercado provisional que permanecerá en la plaza Santa Clara durante la reforma del Mercado Central de Castelló han arrancado este martes.

Los operarios, desde esta mañana, han iniciado el montaje de la estructura que impedirá el acceso a la plaza durante el desarrollo del recinto temporal en el que se instalarán los vendedores durante las obras de rehabilitación del Mercado Central.

Sin afección a los comercios o terrazas

Estos trabajos han sido supervisados por el concejal de Infraestructuras, Sergio Toledo, quien —como recogió este diario— ha hecho hincapié en que “ni la instalación de este vallado, ni la posterior actividad del mercado provisional, van a afectar a los comercios o las terrazas de los diferentes locales de hostelería de la plaza Santa Clara, que van a poder continuar con su actividad como hasta ahora”.

“Sabemos de la importancia que tienen estas terrazas, no solo para estos comercios sino para la imagen de la ciudad y para mantener esa ciudad viva por la que trabajamos desde el equipo de gobierno que dirige la alcaldesa, Begoña Carrasco”, ha recalcado.

Las vallas toman la plaza Santa Clara de Castelló: el nuevo aspecto / MANOLO NEBOT

Toledo también ha insistido en que “si bien durante algún tiempo esta instalación del vallado puede provocar algún tipo de molestia, hay que pensar que la reforma integral de nuestro Mercado Central, uno de los proyectos de ciudad más importantes, va a tener un impacto muy positivo”.

Venta en 2026

Sergio Toledo también ha querido recordar que “la actividad de venta en el mercado provisional se realizará a partir de 2026, ya que se acordó con los propios vendedores que la campaña de Navidad 2025 estarían todavía ocupando sus puestos habituales en el Mercado Central, aprovechando al máximo los que son tradicionalmente los días de más ventas del año”.

El edil ha destacado que “con este vallado damos el primer paso para hacer realidad el nuevo Mercado Central, ya que supone el paso previo a la instalación del mercado provisional, donde se trasladarán los diferentes puestos del mercado mientras duren las obras de reforma del mismo”.