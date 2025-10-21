Javi y Mar dan los ‘¡Buenos días!’ de Cadena 100 desde el Teatro Principal de Castelló este jueves

Humor, música, ocio, anécdotas y contenidos al hilo de la actualidad pero, sobre todo, mucha energía y buen rollo, son los ingredientes que nunca faltan en el programa matinal de la radio, en Cadena 100, ¡Buenos días, Javi y Mar!. Los oyentes y seguidores de Javi Nieves y Mar Amate en la provincia están de enhorabuena, puesto que esta misma semana, el jueves, 23 de octubre, a las 18.30 h., los comunicadores estrella se desplazarán hasta la capital de la Plana, con los integrantes de su equipo, para lanzar en directo el programa desde el Teatro Principal, estiman que ante unos 900 asistentes, y con las entradas ya agotadas.

Una experiencia única

El espacio contará con la presencia como invitadas de la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco; y la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, para dialogar con ellas sobre aspectos de la ciudad de la mano de los conductores del espacio radiofónico, Javi y Mar, pero a través de juegos y diversión, dando a conocer los atractivos del territorio.

Aunque la gala se desarrollará en directo el día 23, por la tarde, durante una hora, para poder escucharla a través de las ondas en toda España, la emisión se prevé en el programa ¡Buenos días, Javi y Mar! -en principio, del 24 de octubre, en el horario matinal habitual para los oyentes, de 6.00 a 11.00 h. de lunes a viernes-.

De las ocurrencias de 'Los niños y Jimeno' al 'Monólogo de Fer'

El público concentrado en el Teatro Principal podrá disfrutar de las secciones fijas, tan conocidas por todos, como Los niños y Jimeno, con las siempre sorprendentes respuestas de los más pequeños a las preguntas del veterano colaborador. De hecho, la víspera ya se encontrará en Castelló para realizar sus encuestas en un colegio de la capital de la Plana.

E igualmente con el espacio El monólogo de Fer, con las originales ocurrencias y reflexiones de Fernando Martín sobre temas en tendencia.

Entre las sorpresas que se han preparado figura la proyección de más de un vídeo divertido cuyo contenido se revelará en este gran evento que organiza Cadena 100 para el programa radiofónico desde Castelló.

Con ilusión y muchas ganas

Aunque no es la primera vez que el programa se desplaza a tierras castellonenses, sí había pasado ya un tiempo desde la última; y recientemente, sí han estado en Valencia.

Con todo, Javi Nieves relata que mantiene vínculos con la provincia, puesto que veranea en el Grau de Castelló y de tanto en tanto graba desde la delegación de la emisora en Vila-real. «Tenemos muchas ganas de ir a Castellón», asevera sobre este acontecimiento único en el que van a darlo todo para que el público viva una experiencia inolvidable y se lo pase en grande.

En la misma línea se manifiesta Mar Amate, muy volcada con la población castellonense: «Voy bastante ilusionada. Sé que Castellón es un sitio en el que vamos a estar muy a gusto y a comer muy rico. Quiero aprovechar esta visita para conocerlo más».