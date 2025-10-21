El usuario del patinete eléctrico de Castelló tiene 40 días para evitar las multas

Las infracciones de los usuarios de patinetes eléctricos en Castelló tienen los días contados. Exactamente mes y medio, que es el plazo que queda para la entrada en vigor de la nueva ordenanza de movilidad sostenible que aprobará definitivamente el pleno municipal de noviembre y se activará en diciembre, según ha podido saber el periódico Mediterráneo.

De esta forma, y debido a que cada vez son más los castellonenses que utilizan este medio de transporte, se hará necesario un mayor control y los infractores se enfrentan a multas de alrededor de 200 euros.

En unos 40 días, las personas que se trasladen por la ciudad en este medio de transporte tendrán que cumplir con los requisitos obligatorios que marca la normativa municipal que son la utilización del casco, una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora, disponer de un certificado de circulación y de un seguro de responsabilidad civil, tener una edad mínima de 15 años y no circular por aceras. Además, no se podrá circular con tasas de alcohol superiores a la normativa de tráfico y bajo los efectos de las drogas ni más de una persona en un patinete. Tampoco está autorizado el uso del teléfono móvil ni de los auriculares mientras el usuario utilice el patinete.

La normativa en Castelló. / Mediterráneo

No deberán quedar en el olvido ni el uso de las luces, el timbre, el sistema de frenado o los elementos reflectantes por las noches ya que se convertirán en obligatorio para poder circular durante esas horas en las que haya menos luz con el fin de velar por la seguridad de los conductores pero también de los peatones.

Hay que recordar que el consistorio aprobó la normativa de forma provisional en el mes de julio sin ningún voto en contra. El documento, además de la regulación de la utilización del patinete contempla también el reglamento para las bicicletas y los vehículos de movilidad personal, así como las normas generales sobre la circulación de las personas por la vía pública de la capital de la Plana.

Con la puesta en marcha de esta normativa del Ayuntamiento de Castelló, la circulación en patinete eléctrico contará con un marco legal propio que tiene como objetivo poner coto a las irregularidades y sancionar a quienes las cometan. Hasta ahora, la Policía Local ha impuesto cientos de multas a estos basándose en que los patinetes eléctricos son considerados como vehículos.