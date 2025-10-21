Denuncian una fiesta parroquial en Castelló por utilizar la cruz del Ribalta para asegurar castillos hinchables

La Plataforma en Defensa de la Cruz del Ribalta ha denunciado el uso “totalmente inapropiado” del monumento histórico durante una reciente fiesta parroquial celebrada en la iglesia de Santo Tomás de Villanueva de Castelló. Según la entidad, la cruz —retirada del parque Ribalta en 2023 y trasladada al templo— fue utilizada como contrapeso para sujetar castillos hinchables y lonas, en un evento que congregó a unas 600 personas.

El colectivo afirma haber tenido conocimiento de los hechos gracias a varios vecinos y feligreses que alertaron del empleo de la cruz “como elemento estructural”, pese a su valor histórico y carácter sagrado. “Resulta inconcebible que un símbolo de tal relevancia patrimonial se utilice de ese modo”, señalan fuentes de la Plataforma, que subrayan que la pieza, datada en 1944, fue concebida como homenaje a las víctimas de la Guerra Civil y forma parte del memorial religioso de la ciudad.

Tras recibir los avisos, miembros de la entidad se desplazaron hasta la parroquia y trasladaron al párroco su preocupación por el riesgo de daños en el monumento, además de advertirle de la posibilidad de incurrir en un delito contra el patrimonio en caso de producirse algún desperfecto. Pese a las advertencias, aseguran que no se adoptaron medidas para evitar su utilización como soporte en las estructuras de la fiesta.

La Plataforma afirma que, ante la falta de respuesta por parte del párroco, remitieron una notificación formal a tres cargos diocesanos próximos al obispo de Segorbe-Castellón, Casimiro López, la víspera del evento, para intentar frenar el uso de la cruz. No obstante, lamentan que no recibieron contestación alguna, lo que consideran una muestra de desinterés por parte del Obispado.