Carrasco saca pecho a nivel nacional de sus proyectos de vivienda en Castelló

Begoña Carrasco, la alcaldesa de Castelló, ha aprovechado el foco nacional, a través de su participación en el III Foro Urbano de España que se celebra hasta este jueves en A Coruña, para reivindicar sus proyectos en materia de vivienda para la ciudad.

Una cita que organiza el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y en la que la primera edila acude acompañada por la directora de la Oficina de Planificación y Proyección Económica del Ayuntamiento de Castellón, Carmen Vilanova.

Begoña Carrasco ha compartido con participantes en el foro de diferentes ciudades y comunidades autónomas el proyecto del Plan de barrios: Rehabilitación de viviendas en barrios vulnerables y entornos residenciales de rehabilitación programada. Esta iniciativa que cuenta con una inversión de 17 millones y financiación de fondos europeos Next Generation, enmarcados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 2021-2026.

La alcaldesa ha recordado también que son "cerca de 600 viviendas en cinco grupos residenciales de nuestra ciudad las que se benefician de este proyecto que incide en la mejora de la sostenibilidad, la eficiencia energética o la accesibilidad en estas macrocomunidades, mejorando la calidad de vida y el bienestar de cientos de familias. Un plan que tiene como fecha límite para su ejecución el mes de junio de 2026”.

Jornada ministerial

Este foro está organizado el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. La primera edila ha estado acompañada por la directora de la Oficina de Planificación y Proyección Económica del Ayuntamiento de Castellón, Carmen Vilanova. Además, Carrasco ha intervenido en una de las mesas de debate de este foro dedicada a la Agenda Urbana y Vivienda.

Begoña Carrasco ha compartido mesa de debate con otros representantes municipales. / Mediterráneo

En esta mesa, ha coincidido con otras autoridades y gestores municipales como la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey; la alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa; el Secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana del Ministerio de la Vivienda, David Lucas o el director general de Vivienda de la Generalitat de Catalunya, Jordi Mas.

Compromiso

Carrasco también ha querido hacer hincapié en que “es una gran oportunidad para demostrar ante responsables políticos y técnicos de diferentes administraciones llegados de toda España nuestro compromiso con las políticas de vivienda. Porque para Castellón esta es la Legislatura de la Vivienda y estamos emprendiendo acciones para que la ciudadanía así lo perciba. Lo hacemos con proyectos de gran impacto social como nuestro Plan de Barrios, pero también a través de otras iniciativas”.

Así, la alcaldesa ha citado la adquisición de vivienda social “que este año cuenta con un el presupuesto récord de 1,5 millones de euros, al mismo tiempo que estamos actuando en la recuperación y rehabilitación del parque de viviendas sociales municipales, muchas de las cuáles habían sido ocupadas de manera ilegal en los últimos años”.

También ha mencionado Carrasco como medida que favorecerá el acceso a la viviendo “la creciente liberalización de suelo que hará posible la construcción de cerca de 4.000 viviendas, en nuestra ciudad en los próximos años, más del 40% de ellas viviendas de protección pública, que van a permitir un acceso más fácil en especial a los jóvenes y a familias con menos recursos, sin olvidar las ayudas que se están otorgando desde el Ayuntamiento de Castellón a la rehabilitación de inmuebles y fachadas de edificios”.

Begoña Carrasco ha subrayado que “la vivienda es hoy la principal preocupación de la ciudadanía. Por eso, desde el Ayuntamiento de Castellón, como administración más cercana, estamos actuando desde diferentes frentes, con políticas que promuevan la construcción de más viviendas en nuestro término municipal y que garanticen el acceso a la vivienda de una manera más fácil a quien más lo necesita”.

Alquiler Joven

La alcaldesa también ha citado entre las medidas que está llevando a cabo el Gobierno municipal “que son muy importantes como las que ofrecemos a personas vulnerables, víctimas de desahucios, de trata sexual o de violencia de género con cerca de 300.000 euros en ayudas al alquiler. Lo mismo que en el año 2026, habrá una línea de ayudas al alquiler para nuestros jóvenes, tal y como anunciamos en el Debate del Estado de la Ciudad”.

“Y vamos a seguir implementando otras políticas en materia de vivienda, que es la principal preocupación no solo de nuestros jóvenes sino también de la sociedad nacional y castellonense, frente al anterior gobierno municipal, que en ocho años no hizo ni una sola vivienda de protección pública en Castellón”, ha recordado.

La alcaldesa también ha sostenido que “situamos la vivienda como una prioridad en nuestra agenda urbana y la calidad de vida de nuestros vecinos. La Agenda Urbana como herramienta fundamental para el desarrollo de ciudad, nuestra hoja de ruta en materia de gestión“.

Liderazgo en fondos UE

Begoña Carrasco ha destacado que “en estos momentos Castellón afronta el gran reto de ejecutar dos grandes proyectos también incluidos en la Agenda Urbana y financiados por el Feder: como son Castellón Naturaleza en Red y el Plan de Actuación Integrada. Con Castellón Naturaleza en Red hemos obtenido 3,5 millones de euros de fondos europeos para impulsar nuestra estrategia sostenible basada en 3 ejes: la renaturalización en colegios (refugios climáticos); la mejora de espacios verdes ya existentes como los estanques; y la creación de nuevas zonas como es el caso de cubiertas vegetales (Plaza Santa Clara)”.

“Y recientemente obtuvimos 8,5 millones de euros procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) para acometer siete grandes proyectos de transformación urbana y desarrollar el plan de actuación integrada: la reforma integral del Mercado Central, la nueva Pérgola, el desarrollo del Censal Parc, la Manzana Albinegra; una nueva aplicación para el Servicio de Recaudación Municipal, así como actuaciones de renaturalización de plazas y la creación de corredores verdes comerciales”, ha explicado la alcaldesa.

Begoña Carrasco ha apuntado finalmente que “Castellón es líder en la gestión de fondos europeos y en apenas un año hemos conseguido 10,6 millones de euros de financiación Feder para ejecutar proyectos por valor de 23,5 millones de euros en nuestra ciudad”.