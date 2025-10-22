Compromís denuncia "la inoperància i el fracàs" del pla d’habitatge públic de Mazón i Carrasco per a Castelló
Defensen declarar la ciutat com a zona tensionada per a regular el preu
El síndic de Compromís, Joan Baldoví; la portaveu d’habitatge a Les Corts Valencianes, Maria Josep Calabuig; i el portaveu dels valencianistes a l’Ajuntament de Castelló, Ignasi Garcia; han alertat de la “inoperància” de Carlos Mazón i Begoña Carrasco perquè els castellonencs i les castellonenques tinguen accés a una vivenda digna.
Així ho ha expressat Baldoví quan ha afirmat que “per als castellonencs i castellonenques llogar o comprar una vivenda és molt difícil o impossible i el PP no està fent res al respecte, ni Mazón, ni Begoña Carrasco”.
Preu i demanda, en creixement
“El preu del lloguer ací a Castelló ha pujat per damunt de la mitjana estatal i el nombre de persones inscrites per a poder accedir a una vivenda de protecció oficial en la ciutat s’ha duplicat en dos anys de 1.000 a 3.000”, ha comentat el síndic de Compromís.
En este sentit, Calabuig ha apuntat que “el pla Vive de Mazón és un fracàs absolut. No som nosaltres els qui ho diguem, és el propi govern de Mazón que via parlamentària ha confessat que l’únic que han fet és que Castelló s’haja adherit a este pla fantasma i que en tots estos mesos no s’ha avançat en res, ni per part de la Generalitat ni per part de l’Ajuntament”.
Segons ha recordat la portaveu d'habitatge a Les Corts, “Mazón es va comprometre a construir 10.000 vivendes públiques durant esta legislatura al País Valencià i, al ritme que va, es necessitarien més de 50 anys per complir amb el seu objectiu, perquè només s’ha posat en marxa un escàs 0,4% del total compromés. A Castelló de la Plana l’execució està al 0%”.
5 milions "perduts"
Però no només això, Garcia ha recordat que “el govern de Begoña Carrasco ha perdut 5 milions d’euros de fons europeus que estaven destinats a construir vivenda de lloguer social a Castelló. Uns diners que l’EVHA, durant el Botànic, havia assignat específicament per millorar l’accés a l’habitatge en la nostra ciutat, on els preus del lloguer no paren de pujar”.
El portaveu de la coalició a la capital de la Plana ha asseverat que “a Castelló tenim una situació molt greu i el PP ha renunciat a la inversió i ha preferit regalar terrenys públics als promotors a través del Pla Vive, que d'altra banda, no és més que un negoci per a les constructores. Es regalen terrenys municipals, s’abaixen impostos com l’ICIO, i a canvi es projecten vivendes de 200.000 euros, que són totalment inaccessibles per a la majoria de joves de Castelló. Això no és vivenda assequible, és un model de ciutat excloent”.
Davant d’esta situació Joan Baldoví ha explicat el seu full de ruta per abordar el problema de l’habitatge. El síndic de Compromís ha explicat que “quan governem a la Generalitat i l’Ajuntament de Castelló declararem esta ciutat zona tensionada per a poder limitar el preu del lloguer i garantir l’accés a una vivenda de totes les persones”. A més ha anunciat que “crearem un pla Edificant de vivenda pública; recuperarem la figura del tanteig i retracte per a rescatar vivendes de les mans dels fons voltor i posar-les a disposició de la gent; i aprovarem una llei que permeta als ajuntaments limitar o inclús prohibir els apartaments turístics quan puguen generar problemes d’accés a la vivenda”.
- Tres nuevos comercios se incorporan a Estepark Castelló
- Las nuevas normas para bonificar la tasa de la basura en Castelló
- El Ayuntamiento de Castelló anuncia medidas cara a la alerta naranja
- Así será la tasa de basura en Castelló en 2026: consulta cuánto pagarás según tu vivienda o negocio
- La alcaldesa, Begoña Carrasco, testigo accidental del grave atropello en Castelló
- Si quieres comprar artesanía en Castelló, esta es tu oportunidad: el horario de los 20 estands y talleres infantiles
- Una ferretería de Castelló, 'número 1' en digitalización de la Comunitat
- Las claves para pagar menos en el recibo de la basura de Castelló