La Policía Local impide 19 okupaciones en Castelló

La rápida actuación de la Policía Local de Castelló ha logrado evitar, desde el mes de abril, 19 okupaciones de inmuebles en distintos puntos de la ciudad. Siete de la cerca de una veintena de casos, de hecho, han tenido lugar en las últimas semanas, según informaron este martes fuentes municipales.

En detalle, seis de los intentos de asalto más recientes correspondían a viviendas, mientras que otro a una nave industrial. Sobre la localización, cinco de los siete casos se registraron en el distrito norte, mientras que uno fue en el sur y otro en el oeste.

«Intervención decisiva»

«La intervención de nuestros agentes ha sido decisiva en estos siete casos, destinada a proteger la propiedad privada frente a ocupaciones ilegales», destacó el concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, quien puso en valor que el cuerpo municipal «actúa con rapidez y profesionalidad, siempre dentro de la legalidad, para proteger los derechos de los ciudadanos y garantizar la seguridad en nuestro municipio».

El concejal agradeció la labor de los agentes e indicó que «la protección de la propiedad privada es fundamental, y la labor diaria de nuestra Policía refuerza la convivencia y la tranquilidad de nuestros vecinos, contribuyendo además a generar un entorno más seguro en los barrios de Castellón».

Dichos siete casos se suman a los otros 12 evitados desde el mes de abril, alcanzando el mencionado total de 19. Como ha venido recogiendo este diario, se han producido intentos de okupaciones en puntos como el Grau, el entorno del Primer Molí, el grupo San Agustín o la plaza Notario Mas.

Apoyo vecinal

«La Policía Local cuenta con el apoyo de los vecinos para detectar y actuar ante posibles ocupaciones. La información que aportan los ciudadanos es clave para que podamos intervenir con rapidez y eficacia, garantizando la seguridad y los derechos de todos», concluyó Ortolá al respecto.

Mientras, un informe del portal inmobiliario Idealista, difundido ayer, contabiliza 38 viviendas okupadas a la venta en la capital de la Plana, lo que supone el 1,8% del total. Dichas ofertas se realizan ofreciendo el domicilio sin posesión y, sobre todo, están enfocadas a inversores, con un precio más bajo que los valores medios del mercado.