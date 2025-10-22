El PSPV alerta de que 4.472 mujeres de Castelló quedaron sin atención en el cribado de cáncer de mama

El grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Castelló ha denunciado que la “negligencia de Carlos Mazón” ha dejado “totalmente desamparadas a 4.472 mujeres de la ciudad a las que no se llamó para realizarse el cribado de cáncer de mama”.

Además, a esta situación se une el “silencio cómplice de la alcaldesa, Begoña Carrasco, incapaz de levantar la voz ante su jefe en una cuestión de gran relevancia como es la salud de las mujeres de Castelló”, tal y como ha señalado Patricia Puerta, portavoz del grupo socialista.

Esta denuncia de los socialistas llega después de que, este martes, la Conselleria de Sanitat estudia la instalación de nuevos equipos para hacer mamografías en la provincia de Castellón. El conseller Marciano Gómez, en el acto del 25º aniversario del Hospital de la Plana de Vila-real, ha asegurado estudia "la ampliación en uno o dos como mínimo en la provincia". Además, recordó que se sumarían al dispositivo existente en Segorbe y el que se ubicará en Onda.

Datos provinciales

Los datos en la provincia de Castellón reflejan que había un total de 48.645 mujeres elegibles para hacerse la prueba, de las que casi 10.500 mujeres han sido víctimas de esa negligencia de Mazón y del conseller de Sanidad porque no fueron llamadas a participar.

Respecto a la ciudad de Castelló, de 25.770 mujeres elegibles, “Mazón dejó totalmente desamparadas a 4.472, por lo que casi una de cada 5 mujeres de nuestra ciudad que tenía que haberse realizado esta revisión de cáncer de mama quedó desatendida”, ha explicado la portavoz socialista.

Asumir responsabilidades

Con este “grave contexto en un tema tan sensible como es la sanidad pública, le reclamamos en Castelló a Begoña Carrasco que asuma su responsabilidad por su silencio cómplice, porque lo que debería hacer es exigirle a Carlos Mazón que se atienda de forma inmediata a las 4.472 mujeres a las que ha abandonado el Consell”.

Desde el grupo municipal socialista de Castelló, en este sentido, se ha registrado una declaración institucional para que el Ayuntamiento reclame a la Conselleria de Sanitat que actualice y publique periódicamente los indicadores del programa de prevención del cáncer de mama.

Además, se exige al Consell que se revisen los tiempos clínicos y que se refuercen los recursos humanos de las Unidades de Cáncer de Mama. Como ha señalado Patricia Puerta, estamos hablando de mujeres a las que ha abandonado Mazón, con su historia detrás; mujeres que esperan que la sanidad pública valenciana esté a la altura de las circunstancias”.