Vox reclama en Castelló mediante una declaración institucional la derogación del 'basurazo'

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Castellón ha presentado una declaración institucional para instar al resto de formaciones a sumarse a la petición dirigida al Gobierno central para derogar el 'basurazo'. Así, el partido reclama que se suprima la ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

El portavoz adjunto de Vox, Alberto Vidal, ha recordado que “esta norma, aprobada por el ejecutivo de Pedro Sánchez, obliga a los ayuntamientos a repercutir en los ciudadanos la totalidad del coste del servicio de recogida y tratamiento de residuos, lo que ha provocado un incremento sin precedentes en los recibos de la basura”.

Castigo a las familias

Vidal ha explicado que “esta ley, aprobada con el voto en contra de Vox, ha supuesto un auténtico castigo a las familias, autónomos y comercios de Castellón, que ahora deben asumir el 100% del coste del servicio de basuras. Es un nuevo impuesto encubierto que el Gobierno de Sánchez ha impuesto a través de los ayuntamientos”.

El edil de Vox ha recordado que el Ayuntamiento de Castellón, como el resto de municipios, se ha visto obligado a aplicar esta tasa “por una normativa estatal que limita la autonomía financiera local y ahoga a las familias en un momento de máxima presión fiscal”.

En este sentido, Vox propone que, una vez derogada o modificada la ley, el Ayuntamiento asuma el 70% del coste total del servicio, de forma que solo el 30% restante recaiga sobre los vecinos".

“Lo que queremos es que los castellonenses dejen de pagar por un servicio que ya financian con sus impuestos. No tiene sentido que el Gobierno obligue a duplicar la carga fiscal con una tasa injusta, ineficaz y desproporcionada. Desde Vox defendemos que el dinero debe estar en el bolsillo de los ciudadanos, no en las arcas de un estado que no deja de crear tributos nuevos”, ha subrayado Vidal.

Distintas medidas

La formación ha señalado que lleva meses impulsando distintas medidas para tratar de paliar el llamado basurazo de Sánchez. La primera de ellas fue su voto en contra tanto en Bruselas como en el Congreso de los Diputados, siendo el único grupo con representación en el Ayuntamiento de Castellón que se opuso frontalmente a la aplicación de esta ley.

“Fuimos los únicos que en 2022 advertimos de las consecuencias de esta norma y del golpe que supondría para los bolsillos de los ciudadanos”, ha insistido Vidal.

Además, la formación lanzó una campaña de recogida de firmas en toda España para exigir al Gobierno la derogación de la Ley 7/2022 y el fin del basurazo, recibiendo una gran respuesta ciudadana en Castelló.

“Muchos vecinos nos han trasladado su indignación porque no entienden por qué tienen que pagar más por un servicio que ya estaba incluido en su contribución. Esta subida es el reflejo del modelo de Sánchez: más impuestos, menos libertad y más control sobre los ayuntamientos”, ha denunciado el edil.

Sistema de bonificaciones

Por último, ante la obligatoriedad impuesta por el ejecutivo central de aplicar esta tasa, el gobierno municipal del que forma parte Vox ha puesto en marcha un sistema de bonificaciones que permitirá a los ciudadanos ahorrarse la totalidad de la tasa a partir de 2026.

“Mientras seguimos trabajando para derogar esta ley injusta, hemos buscado una solución práctica y real para que los castellonenses no tengan que pagar la totalidad de la tasa de basuras”, ha concluido Vidal.