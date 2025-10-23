Adiós a uno de los restaurantes más míticos de Castelló

Después de 47 años y medio de historia y el trabajo dos generaciones de la familia Heredia, uno de los restaurantes más emblemáticos de Castelló se despide de sus clientes y deja un hueco irremplazable en la ciudad. Sus propietarios, Juan y Francisco Heredia, han cerrado las puertas por jubilación con lo que han puesto el punto final a una historia que, en el caso de Juan, comenzó cuando tenía 13 años.

"Era el año 1978 y yo ya trabajaba de camarero con esa edad. Tenía conocimientos de inglés y francés y los primeros dueños, que eran chinos, vinieron a buscarme para trabajar con ellos", rememora Juan Heredia. "Le pregunté a mi padre y me dijo que si me daban de comer, lo aceptara. Cobraba por entonces 12.000 pesetas, pero les mentí y les aseguré que ganaba 20.000. Ellos me contrataron por 22.000 pesetas al mes".

Una imagen de los primeros tiempos del restaurante. / Mediterráneo

Desde entonces, Juan ha recibido a miles de clientes y ha vivido toda clase de historias. Fue en 1992 cuando los primeros propietarios se despidieron, y entonces entró también en el negocio su hermano Francisco. "Un cliente me comentaba que yo debía ser el hombre que más besos daba de España. El servicio era de primer nivel. Tratábamos a los clientes como si fueran amigos y muchos venían por el trato", afirma Juan Heredia.

El más antiguo de la ciudad

Los primeros tiempos fueron boyantes y, durante todos estos años, "aquí han venido a comer alcaldes y muchas personas importantes de la ciudad". También se han reunido en el China I, el restaurante de comida china más antiguo de Castelló, que se abrió en 1978, "hasta tres y cuatro generaciones de la misma familia. Hemos visto a gente crecer y regresar al restaurante con sus propios hijos". La crisis económica de 2008 y la pandemia pusieron contra las cuerdas al negocio. Sin embargo, "aunque nos costó, salimos adelante".

Dos razones han propiciado a este cierre anticipado, ya que los hermanos preveían aguantar al menos un año más. Por un lado, la falta de relevo. "A un hijo de mi hermano le gustaba mucho la cocina y hubiera seguido, pero desgraciadamente falleció", explica.

El restaurante China I, ubicado en la plaza del Real, ha sido uno de los lugares más emblemáticos de Castelló. / Kmy Ros

Por otra parte, "no hemos encontrado un buen cocinero en los últimos años. Siempre hemos tenido a los mejores cocineros chinos, pero en los últimos tres años no hemos encontrado a nadie que funcionara", admite Juan Heredia.

Un artículo sobre un premio internacional que obtuvo el China I. / Mediterráneo

Juan Carlos I, en China

La apertura del China I coincidió con un viaje institucional del entonces jefe del estado, Juan Carlos I, al país asiático. "Me acuerdo de que le regalaron unos palillos de oro al emérito", comparte Juan. Aquello fue en junio de 1978. Pero también recuerda que "la portada del día siguiente de Mediterráneo, la mitad estaba dedicada a la visita de Juan Carlos I a China y la otra mitad a la apertura de nuestro restaurante en Castelló". Casi medio siglo después, el círculo se cierra para el mítico China I.