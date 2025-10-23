Compromís per Castelló demana l'ajornament de les obres de Santa Clara
La formació demana que es retomen després de la campanya de Tots Sants, per a no perjudicar a les floristeries de la zona
Compromís per Castelló ha demanat a l’alcaldessa, Begoña Carrasco que ajorne les obres a la plaça Santa Clara fins després de la campanya de Tots Sants. La formació alerta que l’inici dels treballs coincideix amb una de les setmanes de més activitat per a les floristeries de la ciutat i adverteix que pot suposar un perjudici directe per al comerç local.
El portaveu de Compromís, Ignasi Garcia, ha assegurat que “és una falta de consideració i no entendre com funciona el teixit comercial de Castelló que Carrasco haja decidit tapar a les floristeries de la plaça Santa Clara just abans de la Fira de Tots Sants, que és un dels moments de l’any en què més vendes fan”.
Deu dies
Per això, Garcia ha demanat a l’alcaldessa “que s’espere només deu dies a continuar les obres, que ja van en retràs i per uns dies més no passarà res, però seria una ajuda per a les floristeries que hauran de patir-les”.
Des de la formació assenyalen, a més, que l’activitat d’aquests negocis forma part de la imatge quotidiana de la plaça Santa Clara. Per això, Compromís proposa que mentre duren els treballs s’instal·le una il·luminació provisional a la zona per garantir la seguretat i evitar possibles actes vandàlics en un espai que quedarà parcialment tancat al pas de vianants.
Disseny del nou mercat
Així mateix, la coalició reclama que el disseny del nou mercat tinga en compte el paper de les flors en el paisatge urbà i que s’eviten elements com vidrieres o superfícies reflectants que puguen afectar el gènere exposat o alterar la fisonomia característica de la plaça.
Compromís considera que aquesta situació “torna a evidenciar la manca de planificació del govern municipal” i defensa que abans d’iniciar una obra d’aquesta magnitud cal parlar amb el teixit productiu, amb la ciutadania i amb les associacions veïnals per evitar errors de gestió com el present.
