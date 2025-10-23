Luz verde para convertir el Mercado Central de Castelló en "referente comercial para toda la provincia"

La rehabilitación del Mercado Central de Castelló ya tiene la luz verde para ponerse en marcha, después de que la alcaldesa, Begoña Carrasco haya firmado, junto a Jorge Cubero, gerente de la UTE Mercado Central, el contrato de obras para esta reforma. Como ha señalado la primera edil, "se trata del proyecto más importante de la legislatura" y contará con ADN castellonense, ya que las empresas que desarrollarán los trabajos, Gimecons y Telecso, son locales.

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, firma el contrato de obra con Jorge Cubero, gerente de la UTE Mercado Central. / Gabriel Utiel

La primera edila ha señalado que la ambición de su equipo de gobierno es que "el Mercado Central se convierta en un referente comercial y un punto de encuentro ciudadano, pero no solo de la ciudad de Castelló, sino de toda la provincia". Aparte, ha apuntado que "es una obra clave para el desarrollo económico y turístico de la ciudad".

10 millones de presupuesto

Como ha recordado la primera edil, el presupuesto de esa reforma asciende a casi 10 millones de euros y tendrá un plazo de ejecución de 16 meses. Estas semanas, se ha iniciado el montaje del mercado provisional en la plaza Santa Clara, a donde se trasladarán los vendedores después de la campaña de Navidad.

Serán seis que el consistorio prevé que procedan de la Unión Europea y los otros cuatro los asume el consistorio, 2,5 de los cuales ya están presupuestados en el presupuesto de este año para el proyecto de la obra y el comienzo y otros 1,5 millones que se presupuestarán en 2026.

Así, el nuevo espacio comercial se usará para venta, gastronomía y degustación. Además, será más luminoso, al contar con una cubierta acristalada y con cerámica, y contará con pasillos espaciosos y con dos terrazas.

Begoña Carrasco, con José Luis Hernández, gerente del Mercado Central, y Sonia Castillo, presidenta de la Asociación de Comerciantes del Mercado Central. / Gabriel Utiel

Además, en la plaza Mayor, se instalará una terraza donde los clientes del Mercado Central podrán degustar los productos comprados en el recinto, y otra sobre la zona de la pescadería a la que accederá desde un ascensor acristalado ubicado en la parte exterior o a través de unas escaleras interiores.

También habrá una sala de lactancia y se integrarán los mercados de carne y verdura, y pescado. La estructura contará con un atrio central de nueve metros con bancos, mesas, sillas para reuniones y exposiciones.

Promesa ante notario

Carrasco ha comentado que "es un día importante para Castelló" y hemos puesto "corazón, alma y manos" para diseñar el mejor proyecto posible. También ha recordado la munícipe que "esta reforma es una promesa que hice en abril de 2023 ante notario, sin ser todavía alcaldesa, y con la que hemos cumplido".

Expectación ante la firma del acuerdo. / Gabriel Utiel

Además, ha asegurado que "el Mercado Central es un símbolo de la ciudad, un puente entre pasado, presente y futuro, en el que late la esencia de nuestra identidad". "Es una apuesta por el comercio local y por el centro urbano de Castelló", ha aseverado.

De la mano de los vendedores

El concejal de Infraestructuras, Sergio Toledo, ha recordado que "este proyecto nace de la escucha activa de las necesidades de los vendedores, con los que hemos ido de la mano". También ha señalado que "el plano del nuevo Mercado Central se aprobó con el apoyo de todos los comerciantes".

Toledo ha comentado que "supondrá un antes y un después para el centro de Castelló", ya que "es la obra más importante de la legislatura" y creará "un espacio moderno, atractivo y funcional".

Máximo compromiso

También ha asegurado el gerente de la UTE Mercado Central, Jorge Cubero, que "tenemos el máximo compromiso. Hemos ido de la mano con el Ayuntamiento desde antes incluso de empezar este proceso". Además, se ha comprometido a "trabajar codo con codo y cumplir con todo lo firmado".

Finalmente, la presidenta de la Asociación de Vendedores del Mercado Central, Sonia Castillo, solo pudo dar las gracias a Begoña Carrasco "por cumplir con la palabra dada" y ha asegurado que será "el mejor mercado de la Comunitat Valenciana".