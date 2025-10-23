El PSPV de Castelló presenta una moción que se mantenga el nombre de plaza Pais Valencià

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Castelló ha presentado una moción, para su debate y aprobación en el pleno ordinario del próximo jueves, para reclamar al gobierno municipal que mantenga el nombre de País Valencià en la plaza situada al final de la calle Trinidad de la ciudad. La propuesta socialista, además, recoge que se utilice la nomenclatura de 9 de octubre para otro espacio del callejero de la ciudad.

El cambio de nombre de esta plaza fue aprobado en la junta de gobierno local, por parte del Partido Popular y Vox, celebrada el pasado 8 de octubre. Así, la actual plaza del País Valencià pasará a denominarse 9 d'Octubre. Desde el PSPV, su portavoz municipal, Patricia Puerta, ha señalado que se trata de una propuesta “absolutamente ideológica que no ha contado ni con el consenso de todos los grupos políticos ni, por supuesto, con los vecinos y vecinas de la zona”.

Término reconocido

Los socialistas han recordado que el término País Valencià es "utilizado y reconocido para referirse al conjunto de los territorios del antiguo Reino de València desde los orígenes del valencianismo político, mucho antes de la denominación de Comunitat Valenciana en el estatuto de autonomía de 1982".

También han destacado que "fue, además, el utilizado en los primeros años de transición a la democracia por parte de la incipiente administración autonómica -el régimen preautonómico se denominaba Consell del País Valencià- y así queda aclarado en el preámbulo del vigente estatuto de autonomía: ‘Aprobada la Constitución Española fue, en su marco, donde la tradición valenciana proveniente del histórico Reino de València se encontró con la concepción moderna del País Valencià y dio origen a la autonomía valenciana’.

Parte de la historia

Además, Puerta ha señalado que se trata de un término socialmente aceptado por la ciudadanía de Castelló, por lo que el nombre original de la plaza “responde a una parte de nuestra historia, cultura y sentir como pueblo”.

Para la portavoz socialista, “el cambio de nominación es exclusivamente una propuesta sectaria e ideológica de Vox, avalada y aceptada por un PP cada vez más escorado a la derecha, un partido que niega así nuestro pasado como pueblo con autonomía y trayectoria políticas propias”.