¿Cómo puedes colaborar en la elaboración de los presupuestos participativos de Castelló?

El Ayuntamiento de Castelló ha iniciado su ronda de reuniones con los vecinos para explicar las fórmulas de participación para la nueva edición de presupuestos participativos (2026-2027) que arrancó el pasado 15 de octubre y que cuenta con una partida económica de 1.000.000 de euros. El concejal de Participación Ciudadana, Paco Cabañero, se ha trasladado al distrito Sur, concretamente al grupo Lourdes, para transmitir toda la información sobre esta convocatoria a los residentes.

Esta reunión forma parte de la campaña informativa que se ha activado desde la concejalía de Participación Ciudadana para llegar a todos los distritos. La siguiente reunión serán en el distrito oeste, el lunes 27 a las 18.30 horas en la tenencia alcaldía oeste, ubicada en la plaza Miquel Soler. El resto de citas serán en estas fechas:

Distrito norte: jueves 6 de noviembre. 18.30 horas. Tenencia Alcalde Norte (plaza Primer Molí)

jueves 6 de noviembre. 18.30 horas. Tenencia Alcalde Norte (plaza Primer Molí) Distrito marítimo Grau: miércoles 12 de noviembre. 17.00 horas. Tenencia de Alcaldía Grao (Passeig de Bonavista, 28)

miércoles 12 de noviembre. 17.00 horas. Tenencia de Alcaldía Grao (Passeig de Bonavista, 28) Distrito este y distrito centro: miércoles 12 de noviembre. 18.30 horas. Oficina de Participación Ciudadana (Av. Hermanos Bou 27)

Calendario del proceso

El proceso dio comienzo el día 15 de octubre y permanecerá abierto hasta el 4 de diciembre, en su fase de recogida de propuestas ciudadanas. Posteriormente, del 12 de diciembre al 16 de enero se procederá a la votación pública y, del 21 de enero al 16 de marzo, se realizará la votación en los consejos de distrito.

Posteriormente, del 23 de marzo al 30 de abril se desarrollará la evaluación técnica de los proyectos escogidos. Finalmente, entre el 1 de mayo y el 15 de mayo se anunciarán los proyectos seleccionados.

Novedades

Estos presupuestos de participación ciudadana para los años 2026 y 2027, presenta variaciones con respecto a anteriores ediciones. Así, en esta ocasión, será un proceso mixto, tanto para la fase de presentación de propuestas, como para su posterior votación. Se podrá usar la web presupuestosparticipativos.castello.es, pero también ofrecen la posibilidad hacerlo de manera presencial en la Oficina de Participación Ciudadana situada en avda. Hermanos Bou, 27 y en horario de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas.

Además, la decisión final corresponderá a los Consejos de Distrito. Una vez terminada la fase de votación, se ordenarán por número de votos y las 5 propuestas más votadas llegarán a los Consejos de Distrito donde sus miembros elegirán 3 propuestas.

Éstas serán trasladadas a los técnicos municipales para que estudien su viabilidad. En total serán un total de 18 propuestas como máximo, todas ellas de índole municipal.