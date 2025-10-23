Los Tercios de Felipe II 'toman' Castelló este fin de semana

Los Tercios de Felipe II 'invadirán' Castelló durante este fin de semana y 'tomarán' las principales calles de la ciudad. Será para recordar la visita de este rey, que visitó la ciudad en varias ocasiones. Una de ellas fue el 13 de abril de 1564, cuando Felipe II y su esposa "entraron el 13 de abril por el portal del Hospital de Trullols y se detuvieron en la iglesia de Santa María, donde el monarca oró y recibió como obsequio dos fuentes de plata grabadas con el escudo de la ciudad, llenas de dulces”.

El edil de Comercio y Consumo, Alberto Vidal, ha recordado que, "tras recorrer la calle Enmedio y abandonar la ciudad por el portal dels Cascons, el rey concedió ese mismo año a Castellón una feria que debía comenzar el 4 de diciembre y prolongarse durante quince días, un privilegio que marcó la historia comercial de la ciudad".

Recepción triunfal

Vidal también ha explicado que “Felipe II volvió más tarde a Castellón y fue recibido con un arco triunfal adornado con flores, verduras y frutas del que manaban tres fuentes de vino". Para rememorar esta parte del pasado de la ciudad, el Ayuntamiento ha organizado una nueva edición de nueva edición de la recreación histórica de los Tercios.

Esta jornada tiene como objetivo de dinamizar el comercio local y ofrecer una propuesta cultural y familiar abierta a todos los públicos. Así, la ciudad acogerá un campamento de época con talleres, exhibiciones y actuaciones a lo largo de todo el día.

Ubicación y horario

El evento tendrá lugar en la plaza de las Aulas y se desarrollará en horario de 11.00 a 14.30 y de 16.30 a 20.00 horas, con una programación ininterrumpida y adaptada a la afluencia del público. Durante toda la jornada, este espacio acogerá campamentos de soldados y escenografía de época, talleres de esgrima clásica, exhibiciones de formación de tropas, desfiles de piqueros y combates pie a tierra con demostraciones de armas históricas.

Además, el público podrá participar en mesas de reclutamiento, asistir a charlas culturales sobre vestimenta, armas y costumbres de la vida en campaña, y disfrutar de talleres infantiles, concursos, maniobras de infantería, lectura de documentos históricos, desfiles de banderas y música en directo.

La jornada contará también con la participación de diversas asociaciones especializadas en recreación histórica, que llegarán a Castellón para promover y difundir la época representada.

Todas las actividades serán gratuitas y están pensadas para un público familiar que desee vivir una experiencia inmersiva, educativa y entretenida en pleno corazón de Castellón.