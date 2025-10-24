¿Cómo afectarán las obras del Mercado Central a los compradores?

Las obras de rehabilitación del Mercado Central de Castelló sellaron su vía libre este jueves con la firma, por parte de la alcaldesa, Begoña Carrasco, y Jorge Cubero, gerente de la UTE Mercado Central, del contrato de obras para esta reforma. Las empresas que desarrollarán los trabajos serán las locales Gimecons y Telecso.

El presupuesto de estos trabajos asciende a casi 10 millones de euros. Serán seis que procederán de la Unión Europea y los otros cuatro los asume el consistorio, 2,5 de los cuales ya están incluidos en el presupuesto de este año para el proyecto de la obra y el comienzo y otros 1,5 millones que se presupuestarán en 2026.

Las novedades

El nuevo espacio comercial se usará para venta, gastronomía y degustación. Además, será más luminoso, al contar con una cubierta acristalada y con cerámica, y tendrá pasillos espaciosos y con dos terrazas.

Además, en la plaza Mayor, se instalará una terraza donde los clientes del Mercado Central podrán degustar los productos comprados en el recinto, y otra en la zona de la pescadería a la que se accederá desde un ascensor acristalado ubicado en la parte exterior o mediante escaleras interiores.

También habrá una sala de lactancia y se integrarán los mercados de carne y verdura, y pescado. La estructura contará con un atrio central de nueve metros con bancos, mesas, sillas para reuniones y exposiciones. A esto se añade que se eliminará el falso techo y se ganará en amplitud visual.

Los plazos

Esta semana han arrancado los trabajos para instalar el mercado provisional en la plaza Santa Clara. De momento, los compradores del Mercado Central podrán seguir adquiriendo sus productos en el edificio actual, ya que estas obras se prolongarán hasta finales de año. Está previsto que los vendedores permanecerán en sus paradas hasta después de la campaña de Navidad.

A partir de principios de 2026, los clientes de este espacio comercial deberán desplazarse hasta Santa Clara, donde se distribuirán los distintos puestos que ofrecen en la actualidad servicio en el Mercado Central. El plazo de ejecución previsto es de 16 meses.

Aunque la idea era que los propietarios de las paradas volvieran a su emplazamiento habitual antes de la campaña navideña de 2026, el retraso en el montaje de Santa Clara retrasará la fecha para ocupar el nuevo Mercado Central. Así, no sería hasta principios de 2027, si se cumplen los plazos establecidos, cuando la rehabilitación estaría finalizada y se ofrecería servicio en las novedosas instalaciones.