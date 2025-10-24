Amplían los horarios de los ecoparques de Castelló: ¿cuándo se podrá ir?

La avalancha de vecinos que, tras la aprobación por parte del Ayuntamiento de Castelló, de las bonificaciones para amortiguar el efecto del incremento del recibo de la basura, se acercan a los ecoparques de la ciudad ha llevado al consistorio a mover ficha y ampliar los horarios de los puntos móviles.

Las visitas tanto al punto fijo como a los móviles de recogida selectiva de residuos, conllevan descuentos muy apetitosos para los castellonenses. De esta manera, el recibo de la basura para el próximo 2026 se reduciría un 30% de reducción con entre 3 a 6 visitas y llegaría al el 50% a partir de 7 visitas al alguno de estos espacios de recogida de residuos.

Petición ciudadana

El concejal de Servicios Públicos, Sergio Toledo, ha señalado que "con esta importante ampliación de horarios atendemos la petición de muchos vecinos que reclamaban mayor flexibilidad a la hora de utilizar estos ecoparques en la ciudad de Castelló". Con esta decisión, "los adaptamos a los diferentes horarios laborales de nuestros vecinos y vecinas y permitiendo que todo aquel que quiera usar este servicio pueda hacerlo", ha afirmado.

Toledo ha destacado que "esta ampliación es posible gracias a la puesta en marcha del nuevo contrato de recogida de residuos. Son unos horarios de tarde para los ecoparques que ya se contemplaban dentro de las condiciones de la licitación que se hizo pública el pasado mes de noviembre de 2024 y que ha contado también con mejoras en el momento de la adjudicación el pasado mes de abril".

Efecto de los descuentos

Sergio Toledo también ha hecho hincapié en que "la ampliación del horario de los ecoparques móvil da respuesta a la gran demanda ciudadana existente en la actualidad de este tipo de servicio, debido a la puesta en marcha de las diferentes bonificaciones por parte del equipo de gobierno que lidera Begoña Carrasco".

Además, ha recalcado que se han puesto en marcha "para amortiguar el efecto del basurazo de Pedro Sánchez en el recibo de la basura de los castellonenses".

El edil de Servicios Públicos ha aprovechado este anuncio para sacar pecho por el aumento del número de ciudadanos que ahora utilizan los distintos puntos de recogida de la ciudad. "Estas bonificaciones están haciendo que se multipliquen las visitas tanto al ecoparque fijo como a los ecoparques móviles que se instalan en los diferentes distritos de nuestra ciudad", ha resaltado Sergio Toledo.

"Desde el Ayuntamiento, estamos poniendo a disposición de los castellonenses todas las herramientas y recursos posibles para que puedan ver como ese recibo de la basura, sea del menor importe posible", ha concluido Toledo.

12 horas de apertura

De esta manera, los móviles ampliarán, a partir de este lunes, su horario de servicio al público y pasará de operar menos de cinco horas al día a estar en funcionamiento unas 12 horas. Así, abrirán a partir de las 7.30 horas de la mañana y prolongarán su actividad hasta las 19.30 horas. Este horario se aplicará tanto a los ecoparques de Castelló, como a los que trabajan en el Grau.