El Ayuntamiento de Castelló cambia de ubicación las paradas comerciales navideñas de Santa Clara

Castelló ofertará el mismo número de puestos para desarrollar actividades comerciales o de carácter recreativo en la vía pública durante la Navidad de 2025 y la Magdalena de 2026 (en este caso, solo churrerías). Así lo ha aprobado la junta de gobierno local. Ahora, este acuerdo se someterá a información pública, por plazo de 10 días hábiles.

El portavoz del gobierno municipal, Vicent Sales, ha aclarado que "las dos paradas de turrones de la plaza Santa Clara (ahora en obras para la instalación del Mercado Central provisional) en las plazas María Agustina y Huerto Sogueros". Así pues, respecto a las paradas de venta de turrones y dulces navideños habrá un puesto en la plaza Huerto Sogueros, un puesto en avenida Rey Don Jaime y un puesto en la plaza María Agustina.

Como viene siendo habitual, también se oferta espacio para la venta en agrupación colectiva de productos de artesanía en la avenida del Rey Don Jaime, con un máximo de 14 puestos.

Respecto a las churrerías y puestos de venta de otras masas fritas habrá un puesto en cada una de las siguientes plazas: España, Fadrell, parque Ribalta (esquina de acceso al parque en la confluencia de la plaza de la Independencia), parque Panderola, María Agustina e Illes Columbretes.

Programa de empleo

La junta de gobierno local también ha aprobado el programa de carácter temporal denominado Talento Joven Castellón 1, para el periodo comprendido desde el día 31 de octubre de 2025 hasta el 30 de octubre de 2026. “El objetivo es mejorar la empleabilidad de jóvenes menores de 30 años en base al II Plan Estratégico de Empleo”, ha explicado Sales.

El plan incorpora a 30 jóvenes como alumnos-trabajadores y a 6 personas en el equipo docente, y permite obtener certificados de Profesionalidad. El acuerdo de junta de gobierno permite proceder al nombramiento interino de 1 director/a, 3 monitores (soldadura, jardinería y actividades administrativas), 1 auxiliar administrativo/a y 1 maestro/a de apoyo para llevar a cabo los cursos.

En este sentido, Sales ha destacado la apuesta del gobierno municipal por incentivar nuevas contrataciones, crear empleo y mantener puestos de trabajo, con especial atención a quienes tienen más barreras de acceso al mundo laboral”.

Contrato de desratización

Además, se dio luz verde a contratar el servicio de desratización, desinsectación, desinfección con un presupuesto máximo del contrato para tres años de 226.363,65 euros más IVA, a razón de 75.454,55 euros/año. El contrato actual está en vigor hasta el 16 de febrero de 2026.