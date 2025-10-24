Las banderolas de la recreación de los Tercios de Felipe II en Castelló aparecen vandalizadas

Varias banderolas instaladas para anunciar la celebración, este sábado, de la recreación histórica de los Tercios de Felipe II en Castelló han aparecido vandalizadas este viernes. Se trata de los carteles instalados en farolas en la plaza de las Aulas, donde se desarrollará el evento, que han sido pintarrajeadas por desconocidos, para evitar que se vea la Cruz de San Andrés.

Desde el grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento han lamentado profundamente estos hechos, que consideran “un ataque injustificado a una actividad que busca promover la historia, la cultura y el comercio local de la ciudad”.

"Mucho ignorante y bárbaro"

El portavoz adjunto de la formación y concejal de Comercio y Consumo, Alberto Vidal, ha aprovechado para señalar a la izquierda y asegurar que "solo sabe destruir; son banderas históricas que corresponden a la época de la recreación". Además, ha asegurado que "en la izquierda hay mucho ignorante y bárbaro que no entiende el valor de nuestras tradiciones”.

Las banderolas han sido atacadas por desconocidos durante la noche. / Mediterráneo

Vidal ha recordado que este tipo de recreaciones “son actos culturales y turísticos que enriquecen a Castelló”, y ha insistido en que “quienes atacan estos símbolos no hacen daño a Vox, sino a los vecinos, comerciantes y familias que disfrutan de una jornada pensada para todos”.

Impacto económico

El edil también ha querido dejar claro que, según un informe técnico elaborado tras la primera edición, el evento tuvo un impacto económico de más de 36.000 euros en un solo día. Vidal ha destacado que esto demuestra “su éxito, la buena acogida del público y el motivo por el que este año volvemos a repetir con más actividades y un programa reforzado”.

Así, ha respondido a Compromís per Castelló que, a través de su portavoz municipal, Ignasi Garcia, se trata de "una campaña sin ninguna repercusión real sobre el comercio local" y que solo responde “a la nostalgia imperialista y a los caprichos personales” del responsable de la concejalía.

Revivir la historia

Esta será la segunda edición de la recreación de los Tercios, una jornada que llenará de ambiente histórico y actividad el centro de Castelló durante todo el sábado. El objetivo es dinamizar el comercio local y ofrecer una propuesta cultural y familiar abierta a todos los públicos, recordando el paso de Felipe II por la ciudad y la huella que la época de los Tercios dejó en la historia de España.

El epicentro será la plaza de Las Aulas, que se transformará en un campamento de época con talleres, exhibiciones y actuaciones a lo largo de toda la jornada. El evento se desarrollará en horario de 11.00 a 14.30 y de 16.30 a 20.00 horas, con actividades gratuitas y adaptadas a todos los públicos.