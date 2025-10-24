Compromís per Castelló critica la despessa de diners en els Terços de Flandes i assegura que “no reactivarà el comerç local”
Ignasi Garcia assenyala que "es tracta d'una campanya sense cap repercussió real" i respon "a la nostàlgia imperialista i als capritxos personals"
Compromís per Castelló ha criticat que el govern de l'alcaldessa, Begoña Carrasco torne a destinar recursos públics a la recreació històrica dels Terços de Flandes, organitzada pel regidor de Comerç, Alberto Vidal, per a aquest dissabte 25 d’octubre. La coalició considera que es tracta d’una campanya sense cap repercussió real sobre el comerç local i que només respon “a la nostàlgia imperialista i als capritxos personals” del responsable de la regidoria.
“El que està fent és gastar-se els diners de totes i tots, en lloc de dedicar els recursos a aquelles accions que li està demanant els comerciants, com per exemple, tindre un pla estratègic a llarg termini per al comerç local o tindre un tècnic especialista en comerç en l’ajuntament”, ha afirmat el portaveu de Compromís, Ignasi Garcia.
“La campanya de los Tercios de Flandes, del regidor de comerç de la senyora Carrasco, no serveix per a evitar que tanque el comerç local, ni servirà per a reactivar la nostra economia”, ha exposat.
Des de la formació recorden que Castelló no té cap vincle històric amb els Terços de Flandes i que, per tant, la iniciativa no guarda relació ni amb la història local ni amb el teixit comercial de la ciutat. A més, apunten que l’activitat s’ha justificat amb un informe econòmic que no està signat per cap tècnic municipal i que presenta un retorn “més que qüestionable”.
Propostes reals
En aquest sentit, Compromís ha lamentat que Carrasco “continue ignorant les demandes del sector” i ha recordat que les associacions comercials han demanat mesures concretes com l’ampliació dels bons comercials, prioritzant-ne els nous usuaris; la creació d’una plaça de tècnic o tècnica especialista en comerç dins l’Ajuntament; la redacció d’un pla estratègic a llarg termini per al comerç local; o la posada en marxa d’un aparcament més econòmic per afavorir les compres al centre.
Segons la coalició, aquestes són les actuacions que “realment poden ajudar a enfortir el comerç de proximitat” i no iniciatives sense fonament econòmic ni connexió amb la realitat de Castelló. Compromís ha reclamat a l’alcaldessa que deixe de pagar els capritxos del seu regidor i atenga les demandes dels comerciants.
