Fallece el sacerdote Miguel Simón, párroco de la concatedral de Castelló de 2011 a 2024

La diócesis Segorbe-Castellón ha comunicado el fallecimiento a los 79 años de Miguel Simón Ferrandis, quien fuera párroco de la concatedral de Santa María entre 2011 y 2024.

Natural de Enguera (Valencia), realizó sus estudios en Moncada y en Roma, obteniendo el título de Bachiller en Teología por la Universidad “Marianum”, con la calificación de Magna Cum Laude. Fue ordenado sacerdote el 2 de julio de 1978 en Almassora.

A lo largo de su ministerio pastoral sirvió en numerosas parroquias de la Diócesis, entre ellas San Bartolomé y San Jaime de Nules, La Degollación de San Juan de Espadilla, La Purísima de Toga, La Natividad de Ludiente y La Asunción de Nuestra Señora de l’Alcora. Su último nombramiento, realizado por el obispo Casimiro López, fue el de Capellán de la Basílica de San Pascual de Vila-real.

Además de su intensa labor parroquial, desempeñó diversos cargos y responsabilidades diocesanas: fue Vicario General de la Diócesis, arcipreste del arciprestazgo de Lucena del Cid, miembro de varias comisiones y consejos diocesanos, viceconsiliario de Vida Ascendente y consiliario de la Junta Local de Semana Santa de Castellón. También fue Canónigo de la Catedral de Segorbe, Canónigo del Cabildo Concatedral de Santa María de Castellón —del que fue Deán-Presidente— y, en la actualidad, Canónigo emérito.

Hasta su jubilación, en septiembre de 2024, fue consiliario de la Junta Local de Semana Santa (desde 2016 a 2024) y prior de la Muy Ilustre Cofradía de la Sangre de Jesús, de Castelló.

Tal y como ha expresado el Vicario General, Javier Aparici, Miguel Simón “sirvió con generosidad a nuestra Iglesia diocesana en los distintos ministerios que le fueron confiados”.

La Misa exequial, presidida por el Obispo Casimiro López, se celebrará hoy, viernes 24 de octubre, a las 17.00 horas, en la parroquia de San Vicente Ferrer de Almassora.