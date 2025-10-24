El PSPV denuncia la "improvisación" en la gestión del reciclaje de residuos en Castelló

El grupo municipal del PSPV en el Ayuntamiento de Castelló ha criticado "la absoluta improvisación con la que han gestionado el reciclaje de residuos este año, acompañada además por la incapacidad de la alcaldesa, Begoña Carraco por bonificar este año 2025 el impacto en los castellonenses del basurazo".

Esta crítica llega después de que el equipo de gobierno, formado por PP y Vox, anunciara este jueves la ampliación, por las tardes, del horario de los ecoparques móviles de la ciudad "a punto de comenzar el mes de noviembre".

Presentación de propuestas

Patricia Puerta, portavoz del grupo municipal socialista, ha recordado que el PSPV lleva desde el pasado mes de marzo presentando propuestas, preguntas y mociones, en las que se ha instado al gobierno municipal a ampliar la red de ecoparques móviles y sus horarios, “pero lo único que ha hecho la señora Begoña Carrasco es culpar a la ciudadanía y acusarla de fraude”.

Solo ahora, “tras las continuas denuncias del grupo socialista de las largas colas en los ecoparques, además de las quejas de los vecinos y vecinas en las redes sociales por el maltrato que han recibido del consistorio, han decidido reaccionar, pero lo hacen tarde y mal”.

100 euros más de media

Patricia Puerta ha recordado que “fue el Partido Popular, con el apoyo de sus amigos ultras de Vox, el que aprobó en 2024 el basurazo de Carrasco para este año”, lo que ha supuesto que “cada familia de Castelló tenga que pagar una media de 100 euros más por la basura”.

A ello se une ahora la ratificación, en el pleno del pasado 17 de octubre, de las ordenanzas fiscales de 2026, “de nuevo con el voto a favor de PP y Vox”, en la que “aparece un nuevo aumento del 4% de la tasa de basura, incremento que han ocultado de forma lamentable a la ciudadanía”.

Con esta nueva tasa “habrá familias que tendrán que pagar nada menos que 210 euros por vivienda”, a la espera de que pueden verse beneficiados por alguna de las posibles bonificaciones que plantea el gobierno municipal.

Continuas trabas

La portavoz socialista ha lamentado “las continuas trabas” que ha puesto en marcha el gobierno de Carrasco “para que los vecinos y vecinas tengan difícil acudir a los ecoparques para llegar a las 7 operaciones de reciclaje que les permita bonificarse la tasa en 2026”.

En este sentido, ha destacado que “las familias se han quejado de los horarios de los ecoparques, del bloqueo de la tarjeta ciudadana, y el PP, no solo lo ha ignorado, sino que ha cambiado la norma de reciclaje a última hora, provocando largas colas, poniendo todo tipo de obstáculos y, encima, atacando a los y las castellonenses acusándoles de picaresca”.

Además, la portavoz socialista ha recordado a los vecinos y vecinas de Castelló que “el 25 de noviembre nos cobrarán el segundo recibo del basurazo de Carrasco, que será “la constatación del abandono absoluto de la ciudadanía por parte de la alcaldesa, incapaz de bonificar este año la basura en nuestra ciudad cuando en otros municipios sí que se ha conseguido”.

Minutos de silencio

El grupo socialista del Ayuntamiento de Castelló ha registrado este viernes una solicitud dirigida a la alcaldesa, Begoña Carrasco, para que convoque cinco minutos de silencio el próximo miércoles, coincidiendo con el primer aniversario de la dana que afectó, sobre todo, a la provincia de Valencia.

La portavoz socialista, Patricia Puerta, ha firmado la petición que recuerda que en esta fecha se cumplirá un año de la tragedia de la dana en la que perdieron la vida 229 personas, “una catástrofe que sigue presente en la memoria de toda la ciudadanía”. Por ello, insta a la primera edil a convocar el homenaje a las 20.11 horas, coincidiendo así con el envío de la alerta a los teléfonos móviles en la zona afectada.

El PSPV solicita a la primera edil la celebración de este sencillo acto, abierto a la corporación y la ciudadanía en general, en la puerta del edificio consistorial como recuerdo a las víctimas.