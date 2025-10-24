Totes les novetats del 775 aniversari de la fundació de Castelló
L'Ajuntament prepara sorpreses per a l'edició de setembre de 2026
Iván Fernández
Castelló ja té assenyalat en el calendari el pròxim 8 de setembre. En aquesta data, se celebraran els 775 anys de la fundació de la ciutat i, cada any, es prepara una programació d'actes per a commemorar aquesta data.
Dins d'aquesta programació que, durant cinc dies, commemora el naixement de la ciutat, s'inclouen actes ja habituals com visites guiades; l'exposició de gaiatas de mà o l'espectacle del dissabte a la nit en la plaça Major. També es lliuren de la Medalla d'Or de la Ciutat així com la Corbata d'Honor i se celebra la gala dels Premis Ciutat de Castelló.
Però, per l'edició de 2026, l’Ajuntament de Castelló treballa ja en els preparatius de la programació del 775 aniversari de la signatura d'aquest document. De moment, ha avançat que "tindrà destacades novetats i diferències respecte a edicions anteriors".
L'Ajuntament espera que la principal novetat siga la cessió del document més important per a Castelló. L'alcaldessa de Castelló, Begoña Carrasco, ha demanat que Castelló custodie l'original siga exposat a la ciutat durant la celebració d'aquesta data tan important.
Carrasco ha sol·licitat aquesta setmana al director de l’Arxiu Històric Nacional, amb seu a Madrid, la cessió temporal del document del'original, signat en 1251 a la ciutat de Lleida. La idea és que, de forma temporal, el lligall es puga mostrar a Castelló i que els veïns de la localitat coneguen de primer mà aquest document que va suposar la fundació de la capital de la Plana.
Carrasco ha explicat que "iniciem així la tramitació perquè el Privilegi de Trasllat, signat per Jaume I el 8 de setembre, puga vindre a Castelló, amb suficient temps d’antelació, per a poder comptar amb aquest important document a la nostra ciutat i que tots els castellonencs puguen contemplar-lo de prop".
A més, ha comentat que "volem que forme part de les principals jornades de celebració del 775 aniversari que tindran lloc del 4 al 8 de setembre de 2026", va assegurar.
Recordar els orígens
Sobre el document del Privilegi, Carrasco també ha afirmar que "recordar els nostres orígens és posar en valor la nostra història i el nostre orgull de pertinença. La signatura del Privilegi del Trasllat va suposar concedir el permís als antics pobladors per a abandonar els voltants del Castell Vell i l’ermita de la Magdalena per a instal·lar-se en el pla i així aprofitar la fertilitat de les terres". Per això, "és un document que ha marcat la història de la nostra ciutat. És el moment per a exposar-lo a la vista de tots el pròxim mes".
