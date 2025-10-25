Castelló mejora el aspecto de San José y refuerza los buses hasta sus los cementerios

Castelló ya tiene preparados tanto el cementerio de San José como el Nuevo Cementerio para Todos los Santos, con el dispositivo especial que se activa a partir de este lunes, y que aumentará la frecuencia del transporte público y de los servicios de limpieza. Además, el cementerio viejo estrenará una nueva fase de su asfaltado y la reparación de varios cuadros para poder ofrecer de esta manera un mejor servicio a los usuarios.

Así, según ha explicado el gerente de la Empresa Mixta Nuevo Cementerio de Castelló, Antonio Porcar, "se ha completado una nueva fase de asfaltado en el cementerio de San José, entre los cuadros de San Antonio y Santa María".

Zonas asfaltadas

De esta manera, durante los últimos meses, se llevaron a cabo la segunda fase de reparaciones de viales en San Antonio y las obras en dos fases de la zona de Santa María. Porcar también ha destacado que "solo queda una última actuación para completar la mejora del entorno del cementerio".

Serán los trabajos en los viales de San Vicente, que se encuentran dentro del plan municipal de mejora de la accesibilidad y del estado general de los caminos interiores del cementerio. En este caso, se llevarán a cabo tareas de asfaltado, pavimentación con hormigón impreso, instalación de nuevo encintado de aceras y creación de alcorques.

Autobús circular

Porcar también ha confirmado que habrá un servicio de autobús circular que operará desde la Farola hasta el Nuevo Cementerio, con parada en la necrópolis de San José. Esta línea empezará a operar mañana lunes y se mantendrá activa hasta el viernes 31 con salidas a las 10.00, 11.00, 12.00, 16.00 y 17.00.

Por su parte, el sábado 1 de noviembre se desarrollará el mismo recorrido de 8.00 a la 13.00 y de 15.00 a 18.00, siempre a las horas en punto.

Por su parte, con el cambio de hora de este fin de semana, los cementerios de Castelló también modifican sus horarios de apertura, por lo que, desde el lunes, los usuarios podrán acceder a ellos desde las 9.00 a las 18.00.

Porcar ha señalado que se amplía el horario de oficinas en el cementerio de San José, que estarán abiertas también de 9.00 a 18.00. En el Nuevo Cementerio, se mantendrá el horario habitual del servicio de administración del camposanto.

Actividades programadas

Para el próximo sábado, el día 1 de noviembre, la misa en honor a los difuntos en la necrópolis de San José, que oficiará el obispo de la diócesis de Segorbe-Castellón, Casimiro López, cambia de hora este año y se celebrará a las 12.00, en lugar de a las 11.00. También se realizará una ofrenda floral.

Posteriormente, a las 12.30, está previsto el acto, organizado por el Grup per la Recerca de la Memòria Històrica, PSPV y Compromís, en el que se homenajea a los difuntos enterrados en el cuadro civil. En el caso del Nuevo Cementerio, la liturgia dedicado a los fallecidos comenzará a las 13.00.

La programación se completará el lunes, 3 de noviembre, en la parcela militar del Cementerio de San José, con un homenaje a los que dieron su vida por España. La Comandancia Militar de Valencia y Castelló es la encargada de organizar este acto, que cerrará el calendario de actos de Todos los Santos para la ciudad.