Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Grau de Castelló ja prepara Halloween: tota la programació

El pròxim 31 d'octubre, des de les 17.00 i fins a les 22.00 hores, veïns i visitants podran gaudir d'una agenda variada

Nit de disfresses als carrers de Castelló per a Halloween.

Nit de disfresses als carrers de Castelló per a Halloween. / DAVID GARCIA

Cristina Garcia

Cristina Garcia

Compte enrrere per a la Nit de Tots Sants, o, en clau anglosaxona, ja generalitzada, la Nit de Halloween. A Castelló, a banda de les celebracions que es viuran a les escoles, també amb la tradicional Castanyera, i al carrer, amb les disfresses de la ciutadania al centre i als barris, la ciutat centralitza els actes al Grau de Castelló, que ja es prepara per a viure la vesprada del 31 d'octubre amb una programació pensada per a l'ocasió.

Una iniciativa impulsada per l'Associació de Comerços del Grau, en col·laboració amb l'Ajuntament de Castelló, a través de la Tinença d'Alcaldia del districte marítim.

El pròxim 31 d'octubre, des de les 17.00 i fins a les 22.00 hores, veïns i visitants podran gaudir d'una sèrie d'activitats on no faltarà el característic ‘Truc o Tracte’, sortejos i tardeo musical.

La tinent alcalde del Grau, Ester Giner, amb les representants de l'Associació de Comerços del Grau.

La tinent alcalde del Grau, Ester Giner, amb les representants de l'Associació de Comerços del Grau. / Mediterráneo

“Es tracta d'una nova proposta d'oci dirigida al públic familiar i, especialment als xiquets i xiquetes, per a dinamitzar el Grau. I és gràcies a la iniciativa de l'Associació de Comerços del Grau amb la qual sempre estem disposats a col·laborar. Volem convidar a tota la ciutadania a passar una vesprada temàtica divertida, ja siga disfressat o no”, explica Ester Giner, tinenta alcalde del Grau.

La celebració d'Halloween en el Grau arrancaran a les 17.00 hores amb el tradicional ‘Truc o Tracte, pels comerços del Grau, que estaran proveïts de caramels i sorpreses per als qui els visiten.

A partir de les 20.00 hores arribaran els sortejos de lots d'Halloween en l'escenari situat en l'Avinguda Sant Pere. De manera simultània i fins a les 22.00 hores, veïns i visitants podran gaudir d'un ‘tardeo’ amenitzat per DJ Terrorífic en l'Avinguda Sant Pere.

Noticias relacionadas y más

“Una vegada més, el que pretenem és incentivar les compres en els comerços Grau involucrar a veïns i visitants per a omplir de vida els nostres carrers i places. Continuarem donant motius per a visitar el Grau, la cita més pròxima és Halloween”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents