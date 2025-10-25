El Grau de Castelló ja prepara Halloween: tota la programació
El pròxim 31 d'octubre, des de les 17.00 i fins a les 22.00 hores, veïns i visitants podran gaudir d'una agenda variada
Compte enrrere per a la Nit de Tots Sants, o, en clau anglosaxona, ja generalitzada, la Nit de Halloween. A Castelló, a banda de les celebracions que es viuran a les escoles, també amb la tradicional Castanyera, i al carrer, amb les disfresses de la ciutadania al centre i als barris, la ciutat centralitza els actes al Grau de Castelló, que ja es prepara per a viure la vesprada del 31 d'octubre amb una programació pensada per a l'ocasió.
Una iniciativa impulsada per l'Associació de Comerços del Grau, en col·laboració amb l'Ajuntament de Castelló, a través de la Tinença d'Alcaldia del districte marítim.
El pròxim 31 d'octubre, des de les 17.00 i fins a les 22.00 hores, veïns i visitants podran gaudir d'una sèrie d'activitats on no faltarà el característic ‘Truc o Tracte’, sortejos i tardeo musical.
“Es tracta d'una nova proposta d'oci dirigida al públic familiar i, especialment als xiquets i xiquetes, per a dinamitzar el Grau. I és gràcies a la iniciativa de l'Associació de Comerços del Grau amb la qual sempre estem disposats a col·laborar. Volem convidar a tota la ciutadania a passar una vesprada temàtica divertida, ja siga disfressat o no”, explica Ester Giner, tinenta alcalde del Grau.
La celebració d'Halloween en el Grau arrancaran a les 17.00 hores amb el tradicional ‘Truc o Tracte, pels comerços del Grau, que estaran proveïts de caramels i sorpreses per als qui els visiten.
A partir de les 20.00 hores arribaran els sortejos de lots d'Halloween en l'escenari situat en l'Avinguda Sant Pere. De manera simultània i fins a les 22.00 hores, veïns i visitants podran gaudir d'un ‘tardeo’ amenitzat per DJ Terrorífic en l'Avinguda Sant Pere.
“Una vegada més, el que pretenem és incentivar les compres en els comerços Grau involucrar a veïns i visitants per a omplir de vida els nostres carrers i places. Continuarem donant motius per a visitar el Grau, la cita més pròxima és Halloween”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Adiós a uno de los restaurantes más míticos de Castelló
- Tres nuevos comercios se incorporan a Estepark Castelló
- El Ayuntamiento de Castelló anuncia medidas cara a la alerta naranja
- Así será la tasa de basura en Castelló en 2026: consulta cuánto pagarás según tu vivienda o negocio
- La alcaldesa, Begoña Carrasco, testigo accidental del grave atropello en Castelló
- Si quieres comprar artesanía en Castelló, esta es tu oportunidad: el horario de los 20 estands y talleres infantiles
- Una ferretería de Castelló, 'número 1' en digitalización de la Comunitat
- Las claves para pagar menos en el recibo de la basura de Castelló