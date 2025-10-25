Més de 1.000 persones a la 'Marxa a les Ermites': així ha sigut la caminata
La Marxa Miquel Soler ha inclòs parades de Sant Niocolas de Bari, Sant Francesc de la Font; la Magdalena i Castell Vell; Sant Roc de Canet; Basílica del Lledó; Sant Isidre; Sant Pere de Censal i Sant Jaume de Fadrell
Més de 1.000 persones han participat hui en la XIX Marxa per les ermites ‘Miquel Soler i Barberà’. Una iniciativa, organitzada des de la regidoria d'Ermites i el Patronat de Turisme, que ha recorregut 21 quilòmetres del terme municipal i que uneix patrimoni, història i activitat física, connectant el centre de la ciutat amb punts com l'ermita de la Magdalena, la Basílica del Lledó i l'ermita de Sant Jaume de Fadrell, on ha finalitzat amb la degustació d'una paella monumental i música per a les persones participants.
En representació del govern de la ciutat han sigueu presents la regidora d'Ermites, Noelia Selma, el regidor de Patrimoni, Vicent Sales, així com l'edil de Medi Ambient, Cristian Ramírez. A més ha comptat amb la presència de la reina de les festes, Clara Sanz, i reina infantil, Ana Colón, acompanyades per les Dames de la Ciutat, Dames de la Ciutat Infantils, així com membres de la Junta de Festes.
Punt de trobada: la plaça Major
La marxa, com és tradició, ha tingut el seu punt de trobada abans de l'eixida en la plaça Major, des de les 7.00 del matí i ha iniciat el seu recorregut urbà amb una primera parada en l'ermita de Sant Nicolau de Bari, al carrer Alloza, l'única ermita urbana de la ciutat de Castelló”.
Les parades
Seguidament el grup ha anat completant la resta del recorregut previst que ha inclòs parades en altres ermites com les de Sant Francesc de la Font; ermita de la Magdalena i Castell Vell; ermita de Sant Roc de Canet; Basílica del Lledó; ermita de Sant Isidre; ermita de Sant Pere de Censal, per a finalitzar en l'ermita de Sant Jaume de Fadrell”.
La regidora d'Ermites, Noelia Selma, ha volgut destacar “el gran èxit, una any més, d'aquesta iniciativa que reuneix cada any a centenars de veïns i veïnes de Castelló i que s'ha convertit ja en un cita ineludible en el calendari de moltes persones després de dues dècades d'història”. Selma ha subratllat que “la Ruta per les ermites és una activitat que permet, d'una banda, descobrir l'enorme patrimoni cultural de Castelló, amb llocs emblemàtics com l'ermita de la Magdalena o el Lledó, però també descobrir altres ermites que tenen un gran valor històric i patrimonial per a la nostra ciutat”.
Els ermitans, protagonistes
“Aquesta marxa permet descobrir Castelló d'una manera distinta, unint història, paisatge i activitat física, en l'aposta també per una ciutat amb un estil de vida actiu i saludable”, ha remarcat.
L’edila també ha destacat finalment “el paper que tenen en aquesta activitat els diferents ermitans, que són claus en l'organització i desenvolupament de l'activitat i que complimenten i posen tot tipus de facilitats a les persones participants en aquesta marxa”.
