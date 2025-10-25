El 'nuevo' instituto del Raval Universitari de Castelló "más cerca": detalles y plazos

Un paso más para hacer realidad el nuevo IES Crémor, el número 12, de Castelló, para dar servicio a las familias del Raval Universitari. "Es una prioridad en la que estamos trabajando de manera coordinada entre administraciones", ha señalado la alcaldesa, Begoña Carrasco.

"Estamos más cerca de que el nuevo IES sea una realidad”, insiste Carrasco, tras finalizar las obras de urbanización de la ribera del Riu Sec. Después de su creación, por decreto de Conselleria de Educación en 2023, la expropiación de los terrenos en la ribera del Riu Sec, y de arrancar el curso ese mismo año en aulas prefabricadas en la explanada situada detrás del cementerio de Sant Josep, el Ayuntamiento de Castelló ha dado un paso más para acelerar la construcción del centro. La última junta de gobierno dio este pasado día 11 luz verde la concesión demanial directa a Iberdrola de diversas instalaciones eléctricas en la calle Venecia, donde está el solar del futuro IES Crémor, para el suministro de energía al centro.

Carrasco, con el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, en la reunión en Castelló esta semana. / Mediterraneo

Reunión para ver plazos

Y ahora se ha dado un salto. Carrasco, junto a los concejales de Contratación y Patrimonio, Vicent Sales; y Educación, María España, ha mantenido esta semana una reunión de trabajo con el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy; el director general de Infraestructuras Educativas, Jose María Larena; y la directora territorial de Educación, María Esteve, junto con la delegada del Consell, Susana Fabregat, para analizar la situación de la parcela y agilizar los trámites de cesión a la Conselleria de Educación, que será la encargada de su construcción.

"Se trata de una infraestructura educativa muy necesaria y demandada por las familias y por la comunidad educativa. En colaboración con la Conselleria, que siempre se ha mostrado sensible a las necesidades de Castellón, venimos trabajando desde el mes de febrero para avanzar en su construcción, lo que permitirá ampliar la oferta educativa de la zona de Crémor y ofrecer al alumnado el instituto que merece", ha señalado la primera edil, tras la reunión.

La alcaldesa, con el conseller de Educación, José Antonio Rovira, en la apertura del curso en el nuevo Mestre Canós, donde ya fue preguntada por el futuro del IES Crémor. / Toni Losas

La Generalitat ya dispone del programa de necesidades del centro, que ha avanzado al Ayuntamiento y, la próxima semana se prevé que se haga pública en la plataforma de contratación del Estado el anuncio previo para la licitación de la redacción del proyecto básico y de ejecución, y de dirección de la obra correspondiente, para la construcción del IES Crémor.

En cuestión de pocas semanas podría formalizarse oficialmente la solicitud de la parcela, por parte de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo y, de esta manera, el Ayuntamiento dar respuesta inmediata.

Tramitación desde febrero

El Ayuntamiento de Castellón ya ha remitido a la Conselleria el informe urbanístico, también el informe sobre el estudio acústico del entorno de la parcela y el relativo al cumplimiento de los requisitos en materia de reservas dotacionales educativas. Además, en una de las últimas Juntas de gobierno, celebradas este mismo mes de octubre, el gobierno municipal dio luz verde para la concesión demanial directa a Iberdrola de diversas instalaciones eléctricas en la calle Venecia, donde está el solar del futuro IES Crémor, para el suministro de energía al centro.

Cabe recordar que el gobierno municipal ha mantenido reuniones con la comunidad educativa, tanto con las direcciones del colegio Jaime I y Benadresa, futuros alumnos del IES Crémor, como a las Ampas, donde se les ha trasladado que "el IES es una prioridad".