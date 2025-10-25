Siete nombres de oro y brillantes del Real Casino Antiguo de Castelló. ¿Quiénes son?

Castelló es cuna de instituciones de prestigio pero si hay una que resalta sobremanera por su vinculación a la cultura y la sociedad a los largo de 200 años, esa es el Real Casino Antiguo. Castellonenses relevantes han formado parte de sus diferentes juntas de gobierno y hoy en día aglutina a decenas de socios que día a día disfrutan de sus actividades y actos que de forma semanal tienen lugar en las salas centenarias del edificio ilustre de la Puerta del Sol remodelado por el prestigioso arquitecto Francisco Maristany en 1923.

Entre las iniciativas anuales que organiza el Real Casino Antiguo destaca una por su emotividad: la entrega de las insignias de oro y brillantes a los socios que están vinculados a la entidad desde hace 50 años y que reconoce y homenajea su vinculación y permanencia a esta sociedad de la capital de la Plana. Este año, el acto será este sábado 25 de octubre a las 13.00 horas, si bien estará precedido por un recital de violonchelo a cargo de José Enrique Bouché, profesor del Conservatorio Superior de Música de Castellón. Seguidamente, se servirá un almuerzo al que asistirán los protagonistas de la jornada junto a socios y directivos en los salones del edificio noble.

Francisco J. Blasco Sánchiz. / Mediterráneo

Así, los siete castellonenses que este año tendrán el orgullo de recibir esa insignia de oro y brillantes que refleja el cariño del Real Casino Antiguo a sus socios más antiguos por su vinculación de forma ininterrumpida desde 1974 son Francisco J. Blasco Sánchiz, Vicente Calduch Rodríguez, Daniel Escribano Campo, Samuel Marca Doménech, Carlos Daniel Murria Climent, Manuel Rius Fabra y Vicente Traver de Juan.

Vicente Calduch Rodríguez. / Mediterráneo

Daniel Escribano Campo. / Mediterráneo

Todos ellos muy vinculados a la sociedad castellonense a través de diversos sectores como ingeniería, política, banca, químico o el farmacéutico.

Samuel Marca Doménech. / Mediterráneo

Muchos de ellos también tiene relación con las fiestas como, por ejemplo, el padre de Blasco Sánchiz, que fue ingeniero municipal, creó el primer enganche que se hizo para la luz de las gaiatas en los desfiles; Murria pertenece a diversos colectivos festivos además de ser senador; Traver de Juan pertenece a una familia muy conocida de la ciudad al igual que Manuel Rius y Daniel Escribano; la madre de Vicente Calduch, Blanca Rodríguez, fue reina de las fiestas de Castelló en 1949; y la hija de Samuel Marca, quien fuera ingeniero de la Diputación Provincial, Maribel Marca, reina infantil.

Carlos Daniel Murria Climent. / Mediterráneo

Manuel Rius Fabra. / Mediterráneo

Vicente Traver de Juan. / Mediterráneo

El Real Casino Antiguo les devolverá el sábado el cariño que los siete siempre han dado a esta institución castellonense durante los últimos 50 años.