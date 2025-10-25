Las tres principales operaciones de la Policía Local de Castelló

Castelló ha celebrado este viernes el acto del Día de la Policía Local de Castelló, que honre a su patrón San Miguel y que tuvo que ser suspendido, el pasado 28 de septiembre, debido a las alertas meteorológicas. Begoña Carrasco, la alcaldesa de Castelló, presidió este encuentro.

En este evento, celebrado en la explanada de la Basílica del Lledó, se entregaron las condecoraciones a los agentes de la Policía Local que se han jubilado recientemente, así como a los que acumulan 35, 30, 25 y 20 años de servicio que serán condecorados con Cruz a la Constancia Policial con diferentes distintivos.

Además, el acto institucional en conmemoración de San Miguel ha tenido una sección dedicada al reconocimiento a la colaboración institucional y al Mérito Policial en acciones de otros miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Así mismo, se ha reconocido tanto a la Asociación Cultural China de Castellón como a Escuela Taller del Ayuntamiento de Castellón por su colaboración con la Policía Local de Castellón en diferentes iniciativas.

Dolor por la dana

La alcaldesa de Castelló ha recordado que “la sociedad castellonense sintió también como propio el dolor de nuestros hermanos valencianos y reaccionó de manera ejemplar ante la dana del 28 de octubre del pasado año y se movilizó desde el primer instante. Una respuesta solidaria tuvo por epicentro las instalaciones de Tetuán XIV".

De esta manera, en el acto han recogido su reconocimiento el alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, el alcalde de Sedaví; José Francisco Cabanes, acompañados de responsables de las respectivas policías locales de estos municipios, además de responsables policiales de las localidades de Alfafar, Algemesí y Picanya.

Por otro lado, también se ha homenajeado a los voluntarios de Castelló que acudieron a ayudar en diferentes tareas y cuya labor llegó a varias poblaciones afectadas por la dana. “Vecinos y vecinas que se arremangaron y fueron también a ayudar en unos días donde se demostró, una vez más, que la unión hace la fuerza y que lo mejor de esta bendita tierra es la solidaridad de su gente”, ha recordado Begoña Carrasco

La agente canina Wanda

El acto ha tenido también uno de sus momentos más especiales ha llegado con la condecoración de la agente canina Wanda que también ha llegado a su jubilación tras 10 años de servicio en labores preventivas, sociales y educativas con escolares de la ciudad de Castellón.

Tres principales hitos

En su intervención, Begoña Carrasco ha destacado que tres operaciones han marcado la labor de la Policía Local durante este último año. Una de ellas ha sido el incendio del edificio Luropa.

La primera edila ha afirmado que “ningún lugar, ninguna de nuestras ciudades está al 100% a salvo de sufrir emergencias que ponen a prueba la capacidad de respuesta de quienes velan por la seguridad de sus vecinos y vecinas".

"Lo vimos con edificio Luropa en el que actuaron de manera brillante todos los servicios de emergencias que dependen del Ayuntamiento de Castellón, destacando la actuación de varios agentes de la Policía Local, cuya determinación y capacidad de reacción evitó lo que pudo ser una verdadera tragedia, alertando a los vecinos de los diferentes portales afectados, por lo que se pudieron evacuar de manera ágil y sin tener que lamentar víctimas”, ha señalado.

Papel destacado

La alcaldesa también ha querido ensalzar “otra muestra de esa capacidad de reacción y de abnegación en el servicio ciudadano, lo pudimos comprobar en el gran apagón que sufrió nuestro país el pasado 28 de abril, ahí también tuvo un papel destacado en la ayuda y auxilio ciudadano, en rescates y asistencias humanitarias por toda nuestra ciudad. Mantenimiento el orden, la seguridad vial y la vigilancia de infraestructuras críticas que afectaban a la ciudad de Castellón”.

En el caso del apagón también han tenido su reconocimiento público por parte de la Policía Local de Castellón entidades y empresas como el Hospital General de Castellón; bp España; Oximesa o Generadores Geinel por la coordinación con el Ayuntamiento de Castellón y su aportación en las horas críticas de este apagón”.

Durante el desarrollo de este acto también ha habido un espacio para el reconocimiento singular a las Policías Locales de poblaciones afectadas por la dana del mes de octubre de 2024. Carasco ha señalado este suceso como el tercero de las operaciones más destacadas de este último año.

En la zona cero

"Hasta la zona cero de la dana llegó también la labor como voluntarios de un gran número de agentes de la Policía Local de Castellón, en coordinación con la Generalitat y actuando codo con codo, en hermandad, con las Policías Locales de municipios como Aldaia, Picanya, Alfafar, Sedaví o Algemesí al servicio de los vecinos de todas estas poblaciones”, ha recordado Carrasco.