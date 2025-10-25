Una gran fiesta de Moros d'Alqueria homenajea el 'món fester' de Castelló

"Cincuenta años recién cumplidos desde que empezaron a sonar los primeros timbales a ritmo de marcha mora en nuestra ciudad. Una ciudad con la que, junto a su sociedad y, especialmente, con el món de la festa, queremos volcarnos para promover el conocimiento de nuestra historia, nuestra cultura y nuestra razón de ser, puesto que todo ello conforma y es origen de gran parte nuestros valores y tradiciones. Porque Moros d’Alquería no se entiende sin Castellón y su gente".

"Y esta tierra, nuestra tierra, desempeñó un papel singular durante el periodo andalusí, marcando hitos que trascendieron lo histórico para proyectarse en lo económico y lo cultural". Con estas palabras de su presidente, Toño Font, los Moros d'Alqueria, alma, corazón e internacionalidad de la festa de Castelló, abrieron ayer una cena de gala con cerca de 100 invitados en su 'Alqueria Mora' de la calle Galicia, con la que quieren "homenajear al món de la festa", que "ha caminado con nosotros durante este medio siglo en una historia que ya pertenece a Castellón".

Alto copete

Alto copete para una cena en la que no faltó nadie. Nadie quería perderse la ceremonia de los sentidos con la que Moros d'Alqueria brindó por su medio siglo de vida junto a los colectivos de las fiestas fundacionales, en un "latido que une generaciones bajo una misma bandera de cultura, amidtad y orgullo castellonense", dijo Font.

La reina de las fiestas de Castelló para 2026, Clara Sanz; junto con la alcaldesa, Begoña Carrasco; acompañada de los ediles de Fiestas, Noelia Selma; y Urbanismo, Sergio Toledo; y los diputados provinciales Andrés Martínez y Juanjo Clausell, encabezaron la representación institucional en una cita que cumplió con todos los pronósticos y se convirtió en una celebración de la vida, de la fiesta, y del orgull de genealogia más castellonero entre marchas moras de fondo.

La alcaldesa señaló "la importancia de los Moros en la representación de nuestra historia y en la internacionalización de nuestras fiestas", destacando que "el Pregó y la cultura, la tradición y la fiesta de Castellón no se conciben sin la aportación de los Moros d'Alqueria, con sus premios a la música, la danza y la gastronomía, además de hermananrnos con las grandes fiestas del mundo".

Todo el 'món fester'

Como anfitriones, el presidente de los Moros, estuvo acompañado por los socios, encabezados por su junta, con Héctor Llorens, Vicente Salva, Vicente Celades, Toribio Delíbano, Manolo Albiol, Raúl Belenguer, Roberto Benages, Leandre Escamilla, Carlos Martí, Juan Carlos Navarro, José Luis Planell, Vicente Sorlí y Ernesto Tarragón, compartiendo un cóctel primero y mesa y mantel después, con el presidente de la Junta de Festes, Raúl Collazos; y el presidente de la Gestora de Gaiates, José Antonio Lleó.

Las damas de la ciudad 2026, Beatriz Also, Lledó Calero, Marta Ferrando, Naiara Gimeno, María Guzmán y Claudia Llopis, vivieron la gran cita junto con los presidentes y madrinas de los 19 sectores gaiateros de la ciudad, y con la compañía del món fester, con las Tres Culturas representadas, además de por los Moros, por la Germandat dels Cavallers de la Conquesta, con el prohom, Héctor Prades, y Na Violant 2025, Marta Mateu; junto con la representación de l'Aljama.

Junto con una representación de la Federació de Colles, los miembros de la Host del Castell Vell, la Colla del Rei Barbut, Colla Bacalao, Colla de Dolçainers i Tabaleters de Castelló y la Reial Confraria de la Mare de Déu del Lledó. Una celebración en la que el 'món fester' se reunió alrededor de una copa de cava para 'soplar' las primeras velas del medio siglo de vida de un ente vinculado de Castelló que abrió su 'casa de todos' para decir, como señaló su presidente: "Gracias a todos por acompañarnos en este camino".