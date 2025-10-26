50 años de "compromiso" con el Real Casino de Castelló: oro y brillantes para siete ilustres

«El Real CasinoAntiguo vuelve a ser el espacio en el que Castellón se encuentra, el punto de cruce de la cultura y la sociedad, la tradición y la modernidad, que se renueva». Fueron palabras de un emocionado Carlos Daniel Murria, que ejerció de portavoz de los siete socios magníficos a los que ayer, la institución fundada en 1814 cuya sede, sobre el antiguo Palacio de los Tirado, presidiendo la Puerta del Sol capitalina, entregó la insignia de oro y brillantes con morivo de los 50 años como socios.

Francisco J. Blasco, Vicente Calduch, Daniel Escribano, Samuel Marca, Manuel Rius yVicente Traver, junto con Murria, recibieron la «felicitación y agradecimiento más sincero» del presidente del Real Casino Antiguo, Francisco Jáuregui, en una ceremonia llena de emociones celebrada ayer en el espectacular salón Pompeyano del edificio de Maristany.

Francisco J. Blasco, Vicente Calduch, Daniel Escribano, Samuel Marca, Manuel Rius, Carlos Daniel Murria yVicente Traver, en el Real Casino. / Kmy Ros

Símbolo de compromiso

«Estas insignias son símbolo de fidelidad, de compromiso con una institución que quiere ser espejo de la sociedad que la acoge, con una programación cultural abierta a la ciudadanía y que se renueva desde la contemporaneidad», como explicó Jáuregui.

El violonchelista José Enrique Bouché cerró el acto con varias piezas de Bach y El cant dels ocells, de Pau Casals, en una jornada que se cerró con una comida de honor, con los invitados y sus familias, y una charla por el Día de la Ópera.

Ilustres de Castelló

Todos ellos muy vinculados a la sociedad castellonense a través de diversos sectores como ingeniería, política, banca, químico o el farmacéutico.

Muchos de ellos también tiene relación con las fiestas como, por ejemplo, el padre de Blasco Sánchiz, que fue ingeniero municipal, creó el primer enganche que se hizo para la luz de las gaiatas en los desfiles; Murria pertenece a diversos colectivos festivos además de ser senador; Traver de Juan pertenece a una familia muy conocida de la ciudad al igual que Manuel Rius y Daniel Escribano; la madre de Vicente Calduch, Blanca Rodríguez, fue reina de las fiestas de Castelló en 1949; y la hija de Samuel Marca, quien fuera ingeniero de la Diputación Provincial, Maribel Marca, reina infantil.