50 años de "compromiso" con el Real Casino de Castelló: oro y brillantes para siete ilustres
Siete nombres ilustres de la sociedad de Castelló tienen ya su insignia de oro y brillantes de la institución capitalina tras la ceremonia en el salón Pompeyano
«El Real CasinoAntiguo vuelve a ser el espacio en el que Castellón se encuentra, el punto de cruce de la cultura y la sociedad, la tradición y la modernidad, que se renueva». Fueron palabras de un emocionado Carlos Daniel Murria, que ejerció de portavoz de los siete socios magníficos a los que ayer, la institución fundada en 1814 cuya sede, sobre el antiguo Palacio de los Tirado, presidiendo la Puerta del Sol capitalina, entregó la insignia de oro y brillantes con morivo de los 50 años como socios.
Francisco J. Blasco, Vicente Calduch, Daniel Escribano, Samuel Marca, Manuel Rius yVicente Traver, junto con Murria, recibieron la «felicitación y agradecimiento más sincero» del presidente del Real Casino Antiguo, Francisco Jáuregui, en una ceremonia llena de emociones celebrada ayer en el espectacular salón Pompeyano del edificio de Maristany.
Símbolo de compromiso
«Estas insignias son símbolo de fidelidad, de compromiso con una institución que quiere ser espejo de la sociedad que la acoge, con una programación cultural abierta a la ciudadanía y que se renueva desde la contemporaneidad», como explicó Jáuregui.
El violonchelista José Enrique Bouché cerró el acto con varias piezas de Bach y El cant dels ocells, de Pau Casals, en una jornada que se cerró con una comida de honor, con los invitados y sus familias, y una charla por el Día de la Ópera.
Ilustres de Castelló
Todos ellos muy vinculados a la sociedad castellonense a través de diversos sectores como ingeniería, política, banca, químico o el farmacéutico.
Muchos de ellos también tiene relación con las fiestas como, por ejemplo, el padre de Blasco Sánchiz, que fue ingeniero municipal, creó el primer enganche que se hizo para la luz de las gaiatas en los desfiles; Murria pertenece a diversos colectivos festivos además de ser senador; Traver de Juan pertenece a una familia muy conocida de la ciudad al igual que Manuel Rius y Daniel Escribano; la madre de Vicente Calduch, Blanca Rodríguez, fue reina de las fiestas de Castelló en 1949; y la hija de Samuel Marca, quien fuera ingeniero de la Diputación Provincial, Maribel Marca, reina infantil.
Suscríbete para seguir leyendo
- Adiós a uno de los restaurantes más míticos de Castelló
- Tres nuevos comercios se incorporan a Estepark Castelló
- El Ayuntamiento de Castelló anuncia medidas cara a la alerta naranja
- Así será la tasa de basura en Castelló en 2026: consulta cuánto pagarás según tu vivienda o negocio
- La alcaldesa, Begoña Carrasco, testigo accidental del grave atropello en Castelló
- Si quieres comprar artesanía en Castelló, esta es tu oportunidad: el horario de los 20 estands y talleres infantiles
- Una ferretería de Castelló, 'número 1' en digitalización de la Comunitat
- Las claves para pagar menos en el recibo de la basura de Castelló