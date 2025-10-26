Castelló regresa al el siglo XVI por un día con la 'batalla' del Tercio de Flandes

Un campamento de soldados con mesas de reclutamiento, baluartes, pendones y la infantería de Felipe II al completo. Castelló ha regresado (por un día) al siglo XVI con la recreación histórica de la batalla del Tercio de Flandes, una iniciativa de la Concejalía de Comercio que ha tenido como base la plaza de Las Aulas.

Campamentos de soldados y escenografía de época, talleres de esgrima clásica, exhibiciones de formación de tropas, desfiles de piqueros y combates pie a tierra con demostraciones de armas históricas han protagonizado una jornada con público principalmente familiar, que ha curioseado y participado en las charlas sobre indumentaria civil y militar de la época de Felipe II, así como de una muestra de las armas y de las costumbres de la vida en campaña.

Asimismo, han podido disfrutar de talleres infantiles, concursos, maniobras de infantería, lectura de documentos históricos, desfiles de banderas y música en directo, de la mano de diversas asociaciones especializadas en recreación histórica. Una experiencia 100% inmersiva, que ha permitido a muchos conocer de cerca una parte de la historia de España, en vivo y en directo.

Imagen de una de las recreaciones, en la plaza de Las Aulas- / Ganriel Utiel

Felipe II y Castelló: una historia compartida

Y es que Felipe II tiene cierta relación con Castelló. Lo contó el edil de Comercio en la presentación de los actos, esta semana, cuando puso enb valor esa conexión de la provincia y la capital con la historia del siglo XVI y, en particular, con la figura de Felipe II, que visitó la ciudad en varias ocasiones.

En concreto, ha señalado que “nos cuenta la historia que, en 1564, el rey Felipe II y su esposa visitaron Castellón. Entraron el 13 de abril por el portal del Hospital de Trullols y se detuvieron en la iglesia de Santa María, donde el monarca oró y recibió como obsequio dos fuentes de plata grabadas con el escudo de la ciudad, llenas de dulces”.

Indumentaria militar y escenografía de la época, en la recreación histórica. / Gabriel Utiel

Vidal ha recordado que, tras recorrer la calle Enmedio y abandonar la ciudad por el portal dels Cascons, el rey concedió ese mismo año a Castellón una feria que debía comenzar el 4 de diciembre y prolongarse durante quince días, un privilegio que marcó la historia comercial de la ciudad.

“Felipe II volvió más tarde a Castellón y fue recibido con un arco triunfal adornado con flores, verduras y frutas del que manaban tres fuentes de vino. Hoy queremos recuperar parte de esa memoria y acercarla a vecinos y visitantes de forma participativa y amena, para que todos podamos sentir orgullo por nuestras raíces”, ha concluido el edil.