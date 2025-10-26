Castellón prevé "agotar los 1,5 millones" previstos para vivienda social y para jóvenes

Abordar la situación actual y los principales retos acerca de la vivienda en la ciudad de Castelló, para ir de la mano a la hora de buscar soluciones de manera interinstitucional. Es el objetivo de la reunión mantenida por la concejala de Vivienda, Ester Giner, y el subdirector de Gestión de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) de la Generalitat, en la que, además, han compartido iniciativas y medidas para mejorar el acceso a la vivienda de la ciudadanía, en especial para los más jóvenes y las familias con menos recursos, que son quienes encuentran mayor dificultad a la ahora de poder comprar o alquilar un piso.

Giner ha mostrado su satisfacción por el resultado de esta reunión “con un responsable político que conoce perfectamente la realidad del mercado inmobiliario de nuestra ciudad ya que fue concejal de Castellón durante varias legislaturas. Esta afinidad es, sin duda, una buena noticia”.

La consejala se ha referido de manera especial al esfuerzo que el Gobierno de la ciudad está haciendo para hacer que el acceso a la vivienda a los colectivos que más difícil lo tienen en estos momentos. Así, la edila ha manifestado que “Aspiramos a agotar el presupuesto de 1,5 millones para la compra de vivienda social y, en colaboración con la Generalitat, impulsar la construcción de viviendas para los más jóvenes. Por eso de la importancia de esta reunión de trabajo”.

Reunión en Castelló de la concejala de Vivienda con el vicepresidente de la Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl. / Mediterraneo

La ‘legislatura de la vivienda’

Giner ha recordado de nuevo que “como ha dicho en repetidas ocasiones la alcaldesa, Begoña Carrasco, esta va a ser la legislatura de la vivienda en Castellón. Y lo estamos demostrando día a día poniendo en marcha nuevas medidas, aprobando nuevos tipos de ayudas para facilitar su acceso o cediendo solares para que más viviendas puedan ser construidas”.

"Sabemos que, en estos momentos, la vivienda es la mayor preocupación en España, también por supuesto en la ciudad de Castellón, y de manera muy especial a las personas con menos recursos o con peligro de exclusión social, que ven casi imposible su acceso a este derecho fundamental. Por esto hemos dotado al presupuesto de este año de esos 1,5 millones de euros para vivienda, el más alto que nunca ha dispuesto nuestro Ayuntamiento para acometer la compra de más viviendas para ponerlas a disposición de las familias castellonenses más vulnerables”.

De similar perfil son otras de las ayudas “a las que el Gobierno municipal va a destinar cerca de 300.000 euros y que van destinadas en este caso a garantizar el acceso a una vivienda a personas vulnerables, víctimas de desahucios, de trata sexual o de violencia de género, entre otras situaciones”.

Para los más jóvenes

Respecto a los más jóvenes, la edila ha comentado que “tal como anunció la alcaldesa en el último Debate sobre el Estado de la Ciudad, vamos a poner en marcha el Alquiler Joven, una línea de ayudas diseñada de manera específica que pretende romper esa barrera que en la actualidad impide que los más jóvenes puedan plantearse el acceso a una vivienda, independizarse o proyectar una vida familiar en un futuro a corto plazo”.

10.000 viviendas del Consell

La concejala de Vivienda también ha querido recordar que, justamente en esta misma semana ha estado presente en Valencia “en la presentación del ‘Acuerdo por la Vivienda’ de la Generalitat.

Un texto basado en el Plan VIVE que involucra a diferentes organizaciones empresariales, académicas o del ámbito público como ayuntamientos, empresarial y entidades financieras con el objetivo de aportar soluciones que mejoren la situación del mercado inmobiliario, con el compromiso de construir hasta 10.000 viviendas tanto de promoción pública como privada”.

En Castelló, en Sensal primero

En el caso de la ciudad de Castellón y su colaboración con este Acuerdo por la Vivienda, Ester Giner ha apuntado que “recientemente el Ayuntamiento de Castellón cedió dos parcelas a la Generalitat, en concreto en la zona de Censal, que van a servir para la construcción de hasta 123 nuevas viviendas de protección pública (VPP). Una viviendas cuya construcción ya ha sido adjudicada”.

La concejala también ha subrayado que “el trabajo que se ha venido realizando por parte del área de Urbanismo en los últimos años va a servir para que se puedan construir cerca de 4.000 nuevos pisos en diferentes zonas de la ciudad, siendo VPP más del 40% de las proyectadas, lo que beneficiará también de manera especial a jóvenes y familias con menos recursos”.

Ester Giner ha remarcado “el total compromiso de todo el Gobierno de la ciudad con el impulso de estas y de otras políticas que tienen que ver con la vivienda en nuestra ciudad, como son las ayudas para rehabilitación de fachadas o el Plan de Barrio que con una inversión de 17 millones de euros con financiación de la Unión Europea va a mejorar la calidad de vida de cerca de 600 familias de hasta cinco grupos residenciales de la ciudad, actuando en la mejora de aspectos como la eficiencia energética y la sostenibilidad en los diferentes edificios, lo que supondrá mayor bienestar para estas comunidades”.